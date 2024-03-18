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大大數位基金會捐血家年華串聯七城市 目標捐萬袋鮮血

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
大大數位基金會董事長戴永輝（右）推動捐血家年華串聯七城市，目標捐萬袋鮮血，今天也由台中市長盧秀燕（左）代表收下捐贈的頂規復康巴士。大大數位基金會／提供
大大數位基金會董事長戴永輝（右）推動捐血家年華串聯七城市，目標捐萬袋鮮血，今天也由台中市長盧秀燕（左）代表收下捐贈的頂規復康巴士。大大數位基金會／提供

「仁醫」呼籲捐血小板救人，全台一天需要七千袋血液，但現在24歲以下捐血人口大幅下滑，用血量卻年年增加，大大數位基金會發起在新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄六地接力捐血，與當地縣市政府共同舉辦「大大攜手 讓愛匯流」捐血家年華，目標是六城市、捐萬袋血，目前已經達成六千袋，在台中市期待好成績。

大大數位基金會董事長戴永輝說，爭取加開台北市捐血點，17-19日在中正紀念堂捷運站附近的南海捐血室增加三天的服務期間，從串連六地變七地，讓更多民眾投入捐血行列。

捐血家年華第五站來到台中市，3月18日上午10點，戴永輝與台中市長盧秀燕市府團隊及立法委員楊瓊瓔、副議員顏莉敏及多位市議員等民代一起出席，號召17歲至65歲民眾挽袖捐血。除捐血外，大大數位基金會攜手群健有線電視也捐贈一台頂規復康巴士給台中市政府。

戴永輝提到，3月1日在新北市，遇上寒流、只有10度低溫，近期天氣好就看到捐血人數上升。企業也共襄盛舉，包括聯聚建設鼓勵員工捐血，還有一天公假。

捐血中心表示，中部地區一天需要1,800袋血液，受少子化衝擊影響， 24歲以下首次捐血人口，從2014年超過10萬人，下滑到去年剩不到6萬人，去年捐血量雖創新高超過68萬袋，但還是多次發生血荒，透過活動希望能夠讓社會大眾共襄盛舉，一起避免憾事。

捐血中心 有線電視

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