「物價幾乎沒回頭路」 高雄建商公會理事長：保值不動產是護身符

高雄市不動產開發商公會18日召開「第15屆第三次會員大會」，理事長陸炤廷表示，相較於被物價打趴的幣值與定存，保值性高的不動產，已經成為民眾握在手中最安心的資產護身符。

大會由陸炤廷主持，今年適逢公會成立48周年，目前擁有會員公司698家、會員代表1,812人。

陸炤廷指出，台灣及國際社會都進入疫情後的大復甦時代，再加上俄烏戰爭及以巴之戰，物價推升到新高點。

主計處表示今年GDP、消費者物價指數（CPI）預測值上修，物價仍面臨通膨警戒線，若未來電價確定調漲，不排除CPI再上升。在需求大增及相對供給減少，以及能源吃緊的環境下，及物價、房價翻漲的局勢，對民眾來說，艱苦而必然。

試想在這樣的潮流之下，物價、房價跟著推升，幾乎沒有回頭路，即便政府下重手推出各種2.0政策打壓，購屋需求未減，房價還是持續高漲，相較於被物價打趴的幣值與定存，保值性高的不動產，更成為握在手中最安心的資產護身符，這就是政府無法壓抑的民意。

大會進行會務工作、財務、監察等報告事項及討論收支預決算、年度工作計畫等，其中討論事項為興建大坪數、高總價個案之建商及換屋消費者建議中央銀行放寬對豪宅的認定及提高自然人購置高價住宅之貸款成數，以維居住正義，同時也期待政府能正視問題並加以協助。

淨零排碳在國際間早已進入執行年，台灣跟隨世界的腳步，碳權交易所在去年8月也已經在高雄市成立。這對於未來建築成本的影響可能會愈來愈明顯，要如何有效降低排碳費，要如何精算計入成本及定價等等，都是未來幾年要深入研究的重要功課。

陸炤廷說，高雄房價不是空穴來風炒作出來的，很感激高雄市政府積極地引進科技產業，招商建設大高雄，讓台積電（2330）落腳高雄從傳說變成事實，2025年將開始量產；並且與陽明交大、清大等理工名校敲定高雄分校，未來將培養更多南台灣的優秀子弟兵，在家鄉就業服務，終於不用再北漂，教育是百年大計，高雄未來勢必將成為台灣科技重鎮之一。

公會持續擴大會員規模、溝通中央及地方政府，讓高雄不動產同業在多變的環境中，創造機會全力以赴。

大會並邀請第一金證券投顧董事長陳奕光主講「2024年總體經濟與投資展望」。