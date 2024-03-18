信錦老董從鞠躬道歉到衝三百計畫 東南亞布局成果收網

佳世達、冠捷等顯示器大廠宣示加速製造前進越南，顯示器軸承龍頭信錦科技2年轉型大計進入收網期，東南亞現有泰國與越南兩廠，2024年正好迎接顯示器移出熱潮，加上新事業接單加溫，董事長陳秋郎從2022年為營運道歉，到今年許下「三百計畫」，圓夢就差一步。

顯示器大廠信錦（1582）是老牌金屬零件製造商，由於金屬件體積大重量重，多配合客戶就近設廠，加上沖壓或壓鑄設備龐大，搬移難度高，隨China+1趨勢成形，3年前信錦眼見客戶要海外產能備案，決快速拍板前進越南跟泰國，不料客戶訂單挪移進度緩慢，信錦費時2年調整中國大陸與海外產能。

目前華南跟華東工廠從本最高峰14座，現在精簡規模至10座工廠，人力規模更從6,000人縮減為4,000人，成本大砍30%。在收斂工廠數後，信錦也以中央廚房概念供貨模具及通用元件，降低生產成本，如今全球產能已經調整完畢。

打入低軌衛星供應鏈 SpaceX 成客戶

今年隨佳世達等顯示器大廠宣布加速前進越南，信錦預估今年越南跟泰國廠區產值貢獻將提升至20%，比2023年僅5~10%要快速翻倍成長，越南廠月營收每月將超過400萬美元，泰國廠區有沖壓與塑膠射出產能，複合式材料工廠也傳出好消息，打入低軌衛星供應鏈。

「SpaceX 是最好的客戶」信錦主管表示，過去跟IT客戶合作慣了，2023年下半年跟 SpaceX 合作，供應星鏈計畫Starlink 中地面設備接收器、天線、路由器等關鍵零件，每月交貨上百萬顆，「客戶追進度效率，不惜成本，價格也相對敢給」信錦透露。

為何同業鎖定華為及蘋果等智慧手機客戶，信錦逆向操作要攻剋最難的韓系手機品牌？「陸企已有固定供應鏈，硬要打入沒有意義，所以我們鎖定中資以外市場努力，台灣品牌進度快，韓系客戶有機會。」陳秋郎說，目前手機轉軸團隊已有10多人。

隨顯示器軸承業務回溫，新事業：低軌衛星及折疊手機軸承業務進入收網期，據了解，陳秋郎已經向內部團隊下達「三百計畫」，包括市值100億元、營收百億元、股價百元目標，若目標成就就會舉辦盛大尾牙。由於對信錦過去3年營運不甚滿意，據悉公司已經多年沒辦大型尾牙。

四年前啟動轉型 看準摺疊機商機併購搶單

信錦轉型調整早在2020年即啟動，當年併購陸合企業取得中小型精密軸承與沖壓技術，如今在折疊手機轉軸業務上，今年也將是關鍵年，除上半年打入華碩供應鏈，取得折疊平板訂單，預計下季度量產，下半年也有機會在韓系折疊手機取得進展。

信錦客戶包括國內外品牌顯示器及代工大廠，受惠疫情居家辦公需求興起，2021年業績衝上歷史新高，營收突破百億元，不過因蘇州廠火災，原物料成本大漲及競爭轉趨激烈，當年的獲利沒有跟上營收成長，反而還衰退，2022年也因產能調整期，獲利僅緩步回升，董事長林秋郎更為此預期鞠躬致歉。

事實上，因併購陸合取得位於泰國的工廠，信錦很早就China+1，2021年也率先前進越南設廠，3年來投資越南已逾6億元，海外布局早，今年越南廠產能終於明顯拉高，加速供應鏈在地化。