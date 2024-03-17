經濟選書／虛擬新世界 啟動成就感經濟

元宇宙是由意義構成的網絡，最佳元宇宙裡的各個世界將會含有許多帶來成就感的體驗，能夠為參與者和社會創造價值，並讓這種價值在世界與其中的個人之間轉移。同時，隨著元宇宙的發展，也將開始創造經濟價值。

我們已經知道，虛擬體驗的價值是可以量化的。例如當大家花50美元買一套新的電玩遊戲，這代表對他們來說，玩遊戲的體驗預期至少值50美元。

事實上，人們付錢自訂他們在大型多人線上遊戲中的化身，這代表讓化身穿著全新酷裝扮的體驗是有價值的。人們付出真正的金錢購買虛擬的褲子，已經是見怪不怪了。如果虛擬體驗能為人們提供實際的成就感，那麼人們當然會願意為此付費。

隨著虛擬世界的成長與擴張，使用者將發現，透過提供滿足其他使用者需求的商品、服務與體驗，可以找到新的賺錢機會。現實世界中，當你發現特別符合自己需求的環境，像是一家好咖啡店、一間設備齊全的健身館，你往往會一再光顧消費，而且覺得錢花得很值得。隨著虛擬世界愈來愈能滿足使用者的需求，他們會毫不猶豫地掏錢，購買自認有價值的虛擬商品或服務。

如果元宇宙中世界給予的價值，是以供應有用的體驗來表示，那麼最有價值的世界將是擁有最多高品質體驗的。但正如我說過的，平台提供者在內部製作或花錢請人打造所有體驗，在財務上是行不通的，也不理想。最好是由創業家、藝術家與一般民眾等獨立的第三方，來接手這項任務。在有最佳價值的元宇宙裡，經濟大贏家不會只有平台提供者，還有創造價值的實體和個人，共同為使用者提供有用且充實的體驗。

從本質來說，這些世界的就業情形將很有創意。最佳價值元宇宙裡出現的工作，有可能消除結構性效率低落的問題，這是現實世界許多工作長期以來令人不滿的原因。我想像的虛擬工作，進入障礙很低，幾乎任何人可以從全世界任何地方，透過電腦或手機來執行。這些工作將有升遷的空間：一個人從初級職位開始，可以建立技能與賺錢能力，到最後有機會變得富有。這些工作的勞動產出還包括成就感，而且工作創造的成就感愈多，能賺到的錢也愈多。

這些未來的工作不會讓世界變糟，也不會直接傷害到任何人，或者剝削任何人。這些工作從一開始就很有創意，和我們現在多數初級工作不同。這些工作會是某種技藝，成果將展現於工作者與其他人的互動過程。

這種虛擬勞動模式，將開啟遠端知識工作機會給更多人，而不只是那些已拿到全球勞動市場高報酬遠端工作的高學歷人士。它將創造一種新人性化的全球化形式，不容易受到移民管制阻礙。現在的勞工儘管可以四處遷徙，但不是件容易的事，虛擬勞動將帶來真正的全球化機會。

（摘自《虛擬新世界》，天下雜誌出版）