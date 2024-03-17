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中油本月2次工安意外 鄰近居民凍未條：快通過四輕更新

聯合報／ 記者潘奕言徐白櫻／高雄即時報導
中油林園廠本月發生2次工安意外， 17日立委林岱樺、市議員李雨庭與林園區24名里長前往廠區門口拉布條喊口號，要求行政院應在520前核定四輕更新案。記者潘奕言／攝影
中油林園廠本月發生2次工安意外， 17日立委林岱樺、市議員李雨庭與林園區24名里長前往廠區門口拉布條喊口號，要求行政院應在520前核定四輕更新案。記者潘奕言／攝影

中油林園廠本月發生2次工安意外，造成地方恐慌。17日立委林岱樺與林園區24名里長前往廠區門口拉布條，高喊「四輕更新，刻不容緩」口號，要求行政院應在520前核定四輕更新案。中油表示，目前計畫已送至行政院審查，如獲核定立即執行。

中油林園廠新三輕工場16日晚間6時許因燃燒塔管線脫落，導致乙烯外洩燃燒，熊熊火光伴隨陣陣惡臭，讓林園區居民擔心恐慌，所幸並無人員傷亡。中油也發出聲明強調，將檢討作業程序、加強人員操作訓練。

這已是本月第2起工安意外，立委林岱樺、市議員李雨庭與林園區24名里長，17日上午前往中油林園廠大門口開記者會，拉布條高呼口號「四輕更新，刻不容緩、520前拍版定案」，要求行政院應在520前核定四輕更新案。

林岱樺說，這次記者會很臨時，但24名里長全到了，可見里民都很關心。中油林園廠已運作47年，設備老舊，每次都壞哪裡才修哪裡，導致意外頻傳，光這個月就2起。

她說，行政院應5月20日前核定四輕更新案，即便如此，也要6年2030年才能正式商轉，這期間林園鄉親仍要繼續忍受中油的汙染與事故。四輕更新後將引進智能化設計與管理，使用低碳燃料降低汙染，還給高雄鄉親更好的居住環境。

李雨庭表示，林園工業區與住宅區非常近，居民天天都要忍受汙染，唯一的要求就是不要有工安意外，希望中央能傾聽在地居民聲音。中油是石化業龍頭，又是國營業事，一定要用更高標準檢視。

林園區里務推展聯合促進會洪進財會長表示，因中油工安事件未妥善處理也沒有根本解決，鄉親每天都生活在恐懼中，當地的房價也持續下滑，希望中央能盡快通過四輕更新案。

中油回應，中油石化事業部新三輕工場本月執行開爐前置作業，發生2起設備外洩事件，造成民眾的不便深感抱歉，後續將對事故分析調查，強化製程管理及設備可靠度。目前四輕更新計畫已送至行政院審查，環評及製程基本設計的先期工作均已就緒，待行政院核准即可展開作業。

高雄市環保局表示，中油林園廠在3月10日及16日發生乙烯外洩，裁罰金額要視洩漏量而定，預估金額均會破百萬。中油應建立智慧化作業管理系統，這也是市府推動淨零碳排的方向。

中油林園廠。 記者潘奕言／攝影
中油林園廠。 記者潘奕言／攝影

中油 工安

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