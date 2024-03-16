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全台十大人口紅利里曝 楠梓清豐里房價2年飆5成最猛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄示意圖／記者游智文攝影
高雄示意圖／記者游智文攝影

人口是區域房價重要支撐，樂屋網根據內政部資料，統計全台人口最多十大里，高雄就占了六個。觀察近兩年房價，以楠梓區清豐里最猛，兩年內從一坪15萬漲到23萬元，漲幅多達48%，將近五成。

根據樂屋網統計，全國人口最多為高雄左營福山里，光是一個里就有4.5萬人。其次依序為左營區菜公里、鼓山區龍水里、新北林口區南勢里、湖南里；左營區新上里、楠梓區清豐里、淡水區崁頂里、北屯區廍子里、三民區鼎泰里。

113年1月全台十大里。資料來源／樂屋網
113年1月全台十大里。資料來源／樂屋網

另外觀察高雄六大里房價，近二年都上漲，楠梓清豐里漲48%最多，左營菜公里28%居次， 新上里25%第三，其他也都有一成以上漲幅。

高雄六大里房價變化。資料來源／樂屋網
高雄六大里房價變化。資料來源／樂屋網

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，整個楠梓的房價，近年都受到台積電進駐的利多帶動。其中位於土庫重劃區的清豐里，距離楠梓產業園區車程約15分鐘，房價相對親民，區域內也有家樂福等賣場可滿足生活機能，再加上房價基期低，吸引不少小資族、年輕人購屋，也成為全台前十大人口數的里當中，近2年房價漲幅最高的區域。

左營地區的福山里和菜公里，為相鄰的2個里，大致上以大中二路為界，以北為福山里，以南為菜公里，屬於左營高鐵特區範疇，再往南就是漢神巨蛋商圈。

由於區域內有高鐵、捷運、台鐵行經，交通便利，又有榮總商圈可滿足需求，人口增加迅速，同時也是高雄的熱門購屋區域，其中又以更靠近高雄巨蛋商圈，華廈較多的菜公里房價漲幅較明顯。

至於同樣位於左營的新上里，則是緊鄰漢神巨蛋商圈，屬於高雄的核心地段，人口密集，商業活動熱絡，往南有凹子底森林公園、愛河之心等景點，兼具購物與休憩機能。

而緊鄰新上里東側的，就是三民區的鼎泰里，該區主要為河堤社區生活圈，區域內以大樓為主，沿岸有公園綠帶和不少餐廳，小環境舒適宜人。鼓山區的龍水里，則是高雄著名的豪宅聚落─高雄美術館特區，腹地廣大，綠覆率高，學區完整，總體發展成熟，是成為高雄房市的指標區域，房價也穩定成長中。

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