2024台北國際烘焙暨設備展開跑 德麥有信心今年營收持續成長

德麥食品（1264）身居國內烘焙原物料產業龍頭，在台灣西點麵包客戶覆蓋率超過90%，是現場最大展位廠商，德麥展出多元化產品，有信心今年營收持續成長。

德麥為國內最大烘焙原物料供應商，銷售麵包、西點、中點、巧克力等產品原料，董事會通過去年獲利及股利政策，去年稅後純益為6.76億元，每股稅後純益達18.24元，賺進1.8個股本。並且通過每股配發現金股利14元。德麥去年營收及獲利都創新高，法人估今年營收有機會持續成長，不過受到原物料成本高漲，侵蝕毛利率，德麥總經理吳文欽表示，今年獲利恐有壓。

台北國際烘焙暨設備展（TIBS）於14日於南港展覽館盛大開展，展場吸引各地烘焙專家、業界領袖及烘焙愛好者共襄盛舉。德麥食品身居國內烘焙原物料產業龍頭，在台灣西點麵包客戶覆蓋率超過90%，亦是現場最大展位廠商。今年德麥食品正式邁入35周年，此次展覽將展出旗下代理的國內外知名品牌。

德麥發言人邱俊榮表示，今年台灣穩定中拚成長，今年大陸有機會挑戰雙位數成長。德麥各營運區域營收占比分別為台灣61%、大陸28%、馬來西亞6%、香港及其他4.5%；今年前2月合併營收年增27%，各區域年增幅度分別為大陸67%、香港26%、馬來西亞19%及台灣16%。

法人推估，今年台灣拚高個位數年增、其餘三大地區有機會挑戰雙位數年增，合併營收有機會持續成長，不過受到原物料成本高漲，侵蝕毛利率，今年獲利恐有壓。

展會期間，德麥食品的攤位將飄香四溢，邀請了多位知名烘焙和餐飲界的大師，包括法國萊思克奶油品牌顧問康豐柚師傅、El Olor.法式甜點店主廚兼創辦人毛湘云、Feeling 18度c巧克力工房研發主廚王家承以及西餐廳行政主廚侯布雄。他們將與德麥烘焙研發團隊一起，使用獨家代理頂級原物料進行現場烘焙示範，旨在提升參觀者的烘焙知識和技能，為參觀者帶來精彩的視覺和味覺體驗。

此外，德麥食品的餐飲事業部將在此次展覽首次亮相，特別邀請了西餐主廚現場大顯身手烹調多款精緻美食，如牛肝菌奶油濃湯、粉紅鮮蝦醬義大利麵、山葵奶油義大利麵和日式紅酒燉牛肉飯等，為參觀者提供不同於烘焙的美食體驗。

除了示範，德麥所代理的北海道十勝四葉鮮乳也會在現場製作霜淇淋、千層芝士塔、蜂蜜起司蛋糕等美味甜點，讓現場民眾品嚐來自北海道的濃郁滋味。德麥自有品牌TMC coffee更是推出了一系列現場拍照打卡活動，參與者有機會以半價優惠購買香脆現烤的可頌。

德麥食品在本屆「台北國際烘焙暨設備展」的表現亮眼，透過烘焙的千變萬化及結合飲食料理，打造各式特色美食，每款試吃美食皆被民眾秒殺。德麥食品透過此次展覽，不僅展示了深厚的行業實力和豐富的產品組合，也彰顯了對推動烘焙文化發展的持續承諾。