代銷全聯會第六屆理事長今交接 由高雄龍登建設董座戴嘉聖擔任

中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會15日召開第六屆第一次會員代表大會暨理監事改選，台中在地代銷龍頭謝坤成卸任，會中選舉龍登建築機構董事長，也是高雄市代銷公會榮譽理事長戴嘉聖擔任第六屆理事長。

今日會後舉行第5、6屆理事長交接典禮，由內政部林右昌部長擔任監交人，將印信由第5屆謝坤成手中，移交給新任第6屆理事長戴嘉聖。

戴嘉聖表示，過去三年，遭遇了疫情以及一連串的房市緊縮政策，整體業界經營環境實在辛苦，不過在謝理事長的帶領下，代銷業非常的團結與和諧，也全力的為代銷產業發聲。

戴嘉聖表示，自己進入建築代銷行業30年，一輩子沒有換過工作，深信古人所說的「戲棚下站久就是你的」、「滾石不生苔」這樣的話；也堅信房地產業是良心事業。所以，在這個行業一向秉持著要對得起自己的良心來做事的態度。

建築代銷不僅僅是接案銷售房屋，而是從建商購買土地開始，就一路參與產品的規劃，建材及公設的建議，直到產品訂價等過程；就是希望能借助公會對市場的敏銳度，幫消費者創造出機能與品質兼具，且擁有合理價格的產品。

戴嘉聖指出，近幾年從房地合一稅、限貸令、平均地權條例2.0、提高囤房稅等一連串的打房重拳，感覺房地產業像是過街老鼠。事實上，建商也只是希望能有合理利潤而已，囿於土地、營建原物料及工資上漲導致營業成本一味地拉高，房價調高也是迫不得已。

戴嘉聖表示，期待今年520新政府上任後，能夠聆聽房地產業界的聲音，建立良好的溝通管道，在追求居住正義的同時，能廣建社會住宅，解除或提高「購置高價住宅貸款」標準，降低購、換屋壓力，讓房市回歸市場機制。

至於有關不動產經紀業政策規範的「經紀業管理條例」，戴嘉聖強調，由於該立法時間已逾20年，許多條文已不符時宜，自己也將與新一屆的公會扮演代銷業與中央的橋樑，盡全力爭取會員的權益。例如代銷業的營業保證金與經紀人制度，都應與時俱進做合理調整，未來也會積極舉辦各項政策講座，以協助同業從業人員遵守現行法規。

此外，AI浪潮來襲，未來建築代銷業本身也該跟著進步，將持續督促行業要有創新的思維與作法，結合AI創造更完善的市場資訊與銷售模式。

戴嘉聖表示，全球追求淨零碳排已是不可逆的趨勢，在碳有價時代來臨之際，房地產因上游原料的碳足跡影響，碳權成本的衝擊已無法避免；因此，代銷業在參與建案規劃的過程中，也應建議業主評估綠色建材、綠色能源的採用，回應永續環境經營的呼聲。

戴嘉聖表示，近年全球的地緣政治衝突下，以及少子化及新生代族群就業選擇偏好改變的影響，不只建商缺工、缺料；代銷業同樣面臨新血不足的問題，在此也希望政府能正視台灣正面臨人力短缺這個問題，將尋求與大專院校建立產業的合作機制，以利擴充產業人才。 未來任內將全力以赴，持續與政府溝通，維護會員權益，朝向雙贏目標邁進。