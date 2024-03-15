快訊

北市議員陳重文涉貪…北檢聲押禁見被駁回 法官裁定200萬元交保

獨／增資成導火線…新光吳家兄弟爆衝突 數度爭執無交集

獨／大股東遲不掏錢增資…金管會黃天牧震怒！對新光金下「最後3道通牒」

代銷全聯會第六屆理事長今交接 由高雄龍登建設董座戴嘉聖擔任

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
高雄市代銷公會榮譽理事長戴嘉聖獲選擔任第六屆中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長。記者朱曼寧／攝影
高雄市代銷公會榮譽理事長戴嘉聖獲選擔任第六屆中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長。記者朱曼寧／攝影

中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會15日召開第六屆第一次會員代表大會暨理監事改選，台中在地代銷龍頭謝坤成卸任，會中選舉龍登建築機構董事長，也是高雄市代銷公會榮譽理事長戴嘉聖擔任第六屆理事長。

今日會後舉行第5、6屆理事長交接典禮，由內政部林右昌部長擔任監交人，將印信由第5屆謝坤成手中，移交給新任第6屆理事長戴嘉聖。

戴嘉聖表示，過去三年，遭遇了疫情以及一連串的房市緊縮政策，整體業界經營環境實在辛苦，不過在謝理事長的帶領下，代銷業非常的團結與和諧，也全力的為代銷產業發聲。

戴嘉聖表示，自己進入建築代銷行業30年，一輩子沒有換過工作，深信古人所說的「戲棚下站久就是你的」、「滾石不生苔」這樣的話；也堅信房地產業是良心事業。所以，在這個行業一向秉持著要對得起自己的良心來做事的態度。

建築代銷不僅僅是接案銷售房屋，而是從建商購買土地開始，就一路參與產品的規劃，建材及公設的建議，直到產品訂價等過程；就是希望能借助公會對市場的敏銳度，幫消費者創造出機能與品質兼具，且擁有合理價格的產品。

戴嘉聖指出，近幾年從房地合一稅、限貸令、平均地權條例2.0、提高囤房稅等一連串的打房重拳，感覺房地產業像是過街老鼠。事實上，建商也只是希望能有合理利潤而已，囿於土地、營建原物料及工資上漲導致營業成本一味地拉高，房價調高也是迫不得已。

戴嘉聖表示，期待今年520新政府上任後，能夠聆聽房地產業界的聲音，建立良好的溝通管道，在追求居住正義的同時，能廣建社會住宅，解除或提高「購置高價住宅貸款」標準，降低購、換屋壓力，讓房市回歸市場機制。

至於有關不動產經紀業政策規範的「經紀業管理條例」，戴嘉聖強調，由於該立法時間已逾20年，許多條文已不符時宜，自己也將與新一屆的公會扮演代銷業與中央的橋樑，盡全力爭取會員的權益。例如代銷業的營業保證金與經紀人制度，都應與時俱進做合理調整，未來也會積極舉辦各項政策講座，以協助同業從業人員遵守現行法規。

此外，AI浪潮來襲，未來建築代銷業本身也該跟著進步，將持續督促行業要有創新的思維與作法，結合AI創造更完善的市場資訊與銷售模式。

戴嘉聖表示，全球追求淨零碳排已是不可逆的趨勢，在碳有價時代來臨之際，房地產因上游原料的碳足跡影響，碳權成本的衝擊已無法避免；因此，代銷業在參與建案規劃的過程中，也應建議業主評估綠色建材、綠色能源的採用，回應永續環境經營的呼聲。

戴嘉聖表示，近年全球的地緣政治衝突下，以及少子化及新生代族群就業選擇偏好改變的影響，不只建商缺工、缺料；代銷業同樣面臨新血不足的問題，在此也希望政府能正視台灣正面臨人力短缺這個問題，將尋求與大專院校建立產業的合作機制，以利擴充產業人才。 未來任內將全力以赴，持續與政府溝通，維護會員權益，朝向雙贏目標邁進。

建商 房地合一稅 房地產

延伸閱讀

海巡破獲中國製螺螄粉非法入境逾千斤 44案函送高雄關

綠黃色社會5月登高雄開唱 yanaginagi接力6月演出

騎樓被占用...高雄學生無奈與汽機車爭道 網諷上學如「障礙賽」

高雄阿伯嗆「要給市長砰砰」 陳其邁考量弱勢不追究...檢不起訴

相關新聞

羅智先談大陸茶布局 「豬都能飛起來 統一沒有理由不飛」

統一集團董事長羅智先談大陸布局，中國大陸的投資策略只有兩條路，一條路是活命跟一條路是掛掉。 大陸的茶飲市場有人民幣千億元...

超商2023年營業額再攀高峰 單店營業突破3000萬元大關

經濟部15日發布最新統計，受惠展店速度加快與支付便利性，推升2023年便利商店營業額達新台幣4,126億元，連14年創新...

SCFI 運價指數連5黑！周跌幅5.98%、四大主要航線續走低

農曆年後傳統淡季，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數持續下跌，四大主要航線持續都走低，SCFI指數連五周下滑，最...

統一集團董事長羅智先對於今年展望也坦言「看不懂」

統一（1216）集團董事長羅智先對於今年展望也坦言「看不懂」，資本市場表現跟實質經濟面脫勾，元大投信將發行ETF元大台灣...

網銀國際首度投資《周處除三害》告捷 今年拚發揚影視

號稱台灣影史最惡電影的《周處除三害》自3月1日在中國大陸上映，連續十天創下單日最高票房紀錄，全球票房預估上看新台幣25億...

原物料高漲 德麥吳文欽：獲利有壓全年力拚成長

國內最大烘焙原物料供應商、食品股王德麥4大市場拚成長，台灣強攻餐飲市場，中國打入新零售通路供應鏈，並將增加東南亞布局，香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。