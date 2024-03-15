羅智先談大陸茶布局 「豬都能飛起來 統一沒有理由不飛」

統一集團董事長羅智先談大陸布局，中國大陸的投資策略只有兩條路，一條路是活命跟一條路是掛掉。 大陸的茶飲市場有人民幣千億元的規模，無糖茶市場去年爆紅，統一集團不會缺席，「我們不是豬，如果豬都能飛起來，我們沒有理由不飛」。

茶的規模是千億級起跳，做到百億元都算是小咖，茶飲簡單的不外乎紅茶、綠茶、烏龍茶、花茶等七樣，沒有人知道哪一個產品會突然爆紅起來，「人沒有辦法跟上帝丟骰子」，只能平均發展，當然各種茶藝會有不同的工藝，對統一而言，茶這個賽道還非常遙遠，還有很大的成長性。

無糖茶不是什麼新鮮的產品，大陸第一個產品是統一推出，做的過程中能不能長期做下去，在發展的過程中間很寂寞苦悶，統一也會分神，但誰也沒有想到，有一天老天降下大雷雨，所有無糖茶都賣的超好，統一身上是乾的，這真的蠻康尬；統一做所有事情都不會慢，現在開始也要被淋一下，現在開始就是比製作無糖茶的功力，統一只要不分心，會有一些成績，對於這個部分很期待。

羅智先說，無糖茶沒有違反人性，從來不喝無糖茶，這沒有絕對的對與錯，健康的東西是個人選擇，我個人是情願選擇吃的好吃一點。