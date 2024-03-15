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網銀國際首度投資《周處除三害》告捷 今年拚發揚影視

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台灣電影《周處除三害》在大陸颳起旋風，大陸官媒「CCTV6 電影頻道」給出高度評價，大讚「雅俗共賞」，「情節設定重隱喻，細緻深入」。圖／台中市政府提供
台灣電影《周處除三害》在大陸颳起旋風，大陸官媒「CCTV6 電影頻道」給出高度評價，大讚「雅俗共賞」，「情節設定重隱喻，細緻深入」。圖／台中市政府提供

號稱台灣影史最惡電影的《周處除三害》自3月1日在中國大陸上映，連續十天創下單日最高票房紀錄，全球票房預估上看新台幣25億元。網銀國際集團旗下網銀國際影視今日表示，作為電影《周處除三害》的最大股東，首次參與電影事業便取得亮眼佳績，進入2024年，網銀國際影視會持續強化發行與製片布局。

網銀國際今年預計製作4部電影及1部影集，並積極投資電影、影集，實現紮根本土、名揚世界目標。目前集團正全力推動4月19日上映的《怪物樵夫》等優秀作品，並隆重邀請日本超人氣男星龜梨和也於4月中來台宣傳，提供給台灣觀眾更多娛樂選擇。

網銀國際指出，今年即將拍攝的作品亮點紛呈，其中擁有超過400萬點擊，成功進軍韓國的LINE WEBTOON台灣驚悚漫畫《要是未曾相遇就好了》即將被改編成8集影集，並力邀韓國影星來台拍攝。

另一部恐怖電影《宿》，也邀請曾執導《見鬼》等知名恐怖片大師彭發導演親自來台，共同打造充滿靈異驚悚元素的電影，相信將帶給觀眾充滿禁忌和極限恐懼的感官享受。後續還有更多即將拍攝的作品陸續曝光。

網銀國際指出，網銀國際影視從影視項目海內外投資、開發、製作與發行，到KOL經紀、行銷與品牌包裝，深耕文化娛樂產業，以共好共榮為基礎，持續支持優質的創作內容和多元發展，期許能為觀眾帶來更豐富的娛樂體驗。

網銀國際集團成立網銀國際影視，跨足影視產業。圖／網銀國際影視提供
網銀國際集團成立網銀國際影視，跨足影視產業。圖／網銀國際影視提供

網銀 電影

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