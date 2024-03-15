桃園文青水資中心飽和 擴充9月完工再生水供華亞園區

桃園市文青水園水資源回收中心擔負機場捷運A7國體站大生活圈生活污水處理工作，為避免污水產生的氣味影響周遭居住品質，文青水資中心採半地下化設計，同時綠化地面、屋頂、植生草溝等，「水園」名副其實，還獲得黃金級綠建築標章，翻轉民眾對污水處理廠的既有印象，更能提供桃園機場捷運A7站周圍居民高品質的休憩、互動空間，打破公共設施與在地居民的距離感。

文青水園水資源回收中心占地1.96公頃，水務局指出，機捷A7站在國立體育大學外，鄰3900多戶的合宜宅，周邊土地重劃開發完成以後新建案激增，因為往返中山高速公路和A8長庚站生活圈聯外交通便利，生活機能好，入住人口逐年增加，水資源中心一期工程2021年1月完工啟用後，每日4000噸的汙水處理量很快滿載，為提高汙水處理量，2023年9月第二期開工，預計今年9月完工。

二期完工後，每日汙水處裡量可以提升至每日9000噸。未來經過處理的水資源部分將送至再生水廠提升水質後，供華亞科技園區工業用水。

水務局說明，文青水資中心二期工程目前正由統包廠商持續施工，施工範圍僅在汙水廠廠內，因此廠外地面廣場與二樓咖啡廳等開放區域不受影響。不過施工期間民眾到這裡散步休憩時，仍請留意工作車輛進出，配合工作人員管制措施。