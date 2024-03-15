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桃園文青水資中心飽和 擴充9月完工再生水供華亞園區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
文青水資源中心汙水處理地下化，減少臭味。圖／桃園市政府新聞處提供
文青水資源中心汙水處理地下化，減少臭味。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市文青水園水資源回收中心擔負機場捷運A7國體站大生活圈生活污水處理工作，為避免污水產生的氣味影響周遭居住品質，文青水資中心採半地下化設計，同時綠化地面、屋頂、植生草溝等，「水園」名副其實，還獲得黃金級綠建築標章，翻轉民眾對污水處理廠的既有印象，更能提供桃園機場捷運A7站周圍居民高品質的休憩、互動空間，打破公共設施與在地居民的距離感。

文青水園水資源回收中心占地1.96公頃，水務局指出，機捷A7站在國立體育大學外，鄰3900多戶的合宜宅，周邊土地重劃開發完成以後新建案激增，因為往返中山高速公路和A8長庚站生活圈聯外交通便利，生活機能好，入住人口逐年增加，水資源中心一期工程2021年1月完工啟用後，每日4000噸的汙水處理量很快滿載，為提高汙水處理量，2023年9月第二期開工，預計今年9月完工。

二期完工後，每日汙水處裡量可以提升至每日9000噸。未來經過處理的水資源部分將送至再生水廠提升水質後，供華亞科技園區工業用水。

水務局說明，文青水資中心二期工程目前正由統包廠商持續施工，施工範圍僅在汙水廠廠內，因此廠外地面廣場與二樓咖啡廳等開放區域不受影響。不過施工期間民眾到這裡散步休憩時，仍請留意工作車輛進出，配合工作人員管制措施。

水務局表示，文青水園水資源回收中心是全國第一座全區採低衝擊開發技術的水資回收中心，按功能可以區分為水資源回收中心、管理大樓及地上景觀公園，除了污水處理設施採地下化設計，上方規畫為生態景觀公園，以「莫比斯環」為設計主題象徵生生不息、循環永續。未來回收處理後的流放水達到再生水標準後，除了供應華亞科技園區，還有工三、工四園區，同時設專管至舊路坑溪，有助於改善水質與提高水資源使用效益。

文青水資中心地面綠美化還獲得黃金級綠建築標章。圖／桃園市政府水務局提供
文青水資中心地面綠美化還獲得黃金級綠建築標章。圖／桃園市政府水務局提供

機場捷運 水資源

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