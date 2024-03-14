生技中心扎根生技業40年 掌握優勢、將躍升下個黃金十年

財團法人物技術開發中心14日舉行40周年慶，生技中心董事長涂醒哲表示，生技中心成立至今已有三千多名校友分散在產學研各界，衍生出台康（6589）、啟弘、及去年剛成立的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）等六家公司，輔導育成的公司超過150家，生技中心研發並技轉給合一生技的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」今年起更有機會在中國及世界各國銷售。

生技中心14日慶典中，包括總統府秘書長林佳龍、國發會主委龔明鑫、以及經濟部及國科會代表皆出席祝賀。生技中心多位歷任董事長、執行長及單位主管也分別自海內外趕到中心參與盛會。

涂醒哲表示，生技中心在40年前的今天，在李國鼎等人的大力推動下成立，是國內第一個生技產業的研發機構，至今已有三千多位校友分散在產學研各界，為台灣產業升級與發展提供關鍵力量。但涂醒哲也表示，五十多年前因為工研院的成立，催生了後來護國神山台積電今天的地位；生技中心成立至今，仍將持續協助促成生技產業的護國神山。

生技中心成立至今，已衍生獨立了台康、台灣尖端、昌達、啟弘、邁高、以及TBMC等六家公司，其中台康、尖端及啟弘都已經進入資本市場成為生技界的佼佼者。包括接手毒理與臨床前測試中心的昌達生技、營運cGMP生技藥品先導工廠的台康生技、及由生技藥品檢驗中心衍生成立的啟弘生技等，均成為扶植台灣生技產業發展的最佳助攻手。

在40周年前夕，2023年生技中心再把自主研發的CHO-C、核酸及病毒載體三大技術及研究團隊，衍生成立台灣生物醫藥製造公司（TBMC）。期許這些指標公司往國際市場發展，台灣能成為全球生物製藥供應鏈的一環，展望生醫產業能接續ICT資通訊產業，成為台灣未來的經濟命脈。

涂醒哲說，去年成立的TBMC，生技中心共有30位同仁加入，生技中心並擁有價值3億元的TBMC持股，期待這些公司都能在國際市場發光發熱，帶動台灣能成為全球生物製藥供應鏈的一環。

另外，生技中心成立至今也輔導育成了150家生技公司，在技術移轉成果方面，由生技中心從草本植物「到手香」研發成功的的植物新藥，授權給合一生技後成功發展的「速必一」，除了台灣已獲得藥證及健保，今年起更有機會在中國大陸及世界各國銷售；生技中心也研發出ADC（抗體藥物複合體）並技轉給旭富製藥集團轉投資的嘉正生技，總授權金達6.9億元，創生技中心技轉紀錄。

林佳龍致詞時表示，肯定生技中心以創新帶領臺灣生技產業轉型升級，在政府的支持以及歷任董事長及執行長的帶領下，生技中心成為政府重要的智庫幕僚和協助產業推動的最佳夥伴。他表示，在蔡總統領導下，政府推動「5+2產業創新」和「6大核心戰略產業」政策，由北中南各園區形成生醫聚落一條龍，推動園區廠商營業額六年成長近一倍；陸續推動對產業具重大影響的前瞻性法規，如：「特管理辦法」加速細胞治療新藥業者研發、「生技醫藥產業發展條例」擴大生技產業租稅優惠、啟動藥價政策及創新給付機制以鼓勵在台製造新藥與學名藥等措施等。已讓台灣生醫產業營業額成長到7,000億元，市值突破1.2兆元，投資額創4,500億元。

政府持續透過各部會加速促進生技醫療產業的發展：經濟部將投入核酸藥物、細胞治療、數位醫療、CDMO等四大領域技術研發，預計四年逾百億元。金管會的創新版、戰略新板，讓資本市場對生技業更友善；衛福部也更積極投入建構醫療法規環境。期許生技中心在政府的經費支持下，能持續走在生技時代的尖端，幫助臺灣生技產業掌握先機、強化國際競爭力。

行政院長陳建仁也為慶典錄影致詞，以臺灣醫療水準受到國際社會肯定，全球醫療保健指數已經連續六年勇奪全球第一；COVID 復甦指數也高居全球之冠；亞太創新醫藥風險指數排名第四 (Fitch 2023) ；台灣的醫療品質、生技研發和健保資料庫建置完善。期許生技中心在此基礎上，將台灣在ICT產業及晶片製造被全球肯定的成就，積極推動生醫與ICT結合，協助臺灣生技產業打世界盃，為台灣生技產業找到新藍海。

生技中心特別在慶典上舉辦「40周年紀念專書發表會」，這本《撥雲迎驕陽─生技中心的探索與創新》專書，以18位生技人的經歷，讓各界一探台灣生技產業發展當中，生技中心在「產業初生」、「厚植人才」、「衍生新創」和「技術移轉」如何淬煉出成功的果實，書中更有許多校友創業的故事與經驗分享，乘載生技人共同的熱情和共創產業的使命感。

慶典的高潮來自歷屆董事長、執行長共10位上台接受紀念奬座及本次為40周年特別頒發「薪傳獎」，分別以生技中心過去在「建置基磐能量達成衍生新創」及「技術授權(上市/臨床進展)」有卓越成就的9位傑出校友，彰顯他們對於臺灣新藥開發及布建產業價值鏈所做出的具體貢獻。生技中心陳綉暉代理執行長在頒獎前的引言，特別期許在場生技中心的同仁能吸取前輩、先進打下的基礎與成績，更加努力為下一代DCB創造可以傳承的典範。

生技中心不僅僅是慶祝40周年，更要準備躍升至下一個黃金十年，生技中心進駐國家生技研究園區後，在新冠疫情期間成為生醫國家隊之一，面對疫情之後的新局勢，掌握台灣利基，逐步朝向精準醫療與智慧製造等重要發展方向，為台灣生技醫藥產業開創新一波高峰。