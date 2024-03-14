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新創Turing Space論壇宣布 將發布圖靈事實及再生能源憑證平台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技 （TrustTech） 業者、本土新創Turing Space今日舉辦「前進四大洲：國際人才遷徙與數位信任網絡」2024 圖靈新信任未來論壇。吸引歐美、日本等地各產業巨頭共襄盛舉，Turing Space 創辦人暨執行長胡耀傑指出，今年是 Turing Space 打造數位信任生態系的第四年，也有400家以上的合作發證機構以及遍布 160 個國家的使用者，有 10 個國家以上的公部門組織導入圖靈證書 （Turing Certs） 。Turing Space 今年將繼續努力，積極建構數位信任新時代的國際聯盟。

根據 Federal Trade Commission & McAfee 調查資料顯示，每年因冒名行騙欺詐的損失高達 2.7 億美元。身處全球公民數位時代，人才流動和跨境貿易頻繁， 然而 AI 深偽技術的成熟，讓重要憑證的真實性和可信度受到質疑，威脅到國際社會的發展與信任基礎。

Turing Space 共同創辦人暨技術長杭孟澤表示，在數位環境中，每個人的身分是由一連串的數位憑證所組成，公司核心產品為基於區塊鏈技術的圖靈證書 ，並根據各產業應用情境，今年將發布圖靈事實 （Turing Facts） 及再生能源憑證平台 （Turing Green） 等新服務，數位憑證發出後，驗證方、發證方與收證方都能夠主動查驗，彼此間有一個共識的信任標準。

區塊鏈 日本

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