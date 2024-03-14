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房市將報復性推案 住展：這些區精彩可期

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展雜誌提供
房市示意圖。住展雜誌提供

3月進入329檔期，住展雜誌發言人陳炳辰指出，沉寂一年多的預售屋市場將報復性推案，亮點地帶包括台北市中山區、新北市三重區、桃園市大園區，以及新竹縣竹北市、寶山鄉，供給精彩可期。

另預估3月央行理事會利率不變，加上近期股市狀態不錯，有利於買氣發展，如無意外，房市直到520檔期都會熱度不減，下半年則有美國總統大選、新版囤房稅上路等變數，較顯動盪。

住展雜誌發布2月北台灣新建案市場調查，2024年2月分數44.8分，與上月持平，對應燈號仍為代表穩定安全的綠燈。2月包括預售屋推案量、來客組數都上升，議價率、成交組數則下滑，新成屋戶數持平。

陳炳辰表示，新版囤房稅讓建商對先建後售案興趣缺缺，僅新北市三重區近百戶的「皇鼎麗園」較具看頭，反觀預售推案量，已連續第三個月維持400多億元，建商農曆年後逐步加大推案跡象確立。

成交部分，因春節假期略為修正，追蹤指標建案平均成交組數每週約2.6組，比1月的3.3組滑落，陳炳辰分析，買方不急於過年時節出手，整體2月籠罩年節氛圍，買氣遞延。

賞屋量則維持熱度，2月追蹤的指標建案平均來客組數每週約27.7組，較1月增3.4組，不少指標案、新推案舉辦贈品活動，刺激不少來客看屋，成為春節出遊行程之一。

待售建案個數從前月的1,085個，減少至1,056個，為連續第三個月下滑，即使成交組數因節慶假期回檔，市場仍有一定需求去化供給量，房市恆溫走強。

北台灣各區域房市狀態平順，其中宜蘭市待售建案數稍多，當地以本地客買盤為主，具備區域、價格優勢才有熱度，329檔期可觀察五結或宜蘭市這類熱區是否有所拉抬。

住展2月風向球。住展雜誌提供
住展2月風向球。住展雜誌提供

囤房稅 建案

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