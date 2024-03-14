台中巨蛋動工了！14期新案每坪73.6萬刷新房價天花板

台中市民期待近20年、由日本知名建築師「隈研吾」操刀設計的台中巨蛋終於在本月11日動工。台中巨蛋所在的北屯區14期重劃區以低密度、高綠覆開發，吸引建商搶進購地、推案，其中精銳建設在14期敦和段推出大樓預售案「THE精銳」，實登揭露，最高單價為每坪73.6萬元，刷新14期區域房價天花板。

根據實價登錄資料統計，2021年14期的漢神洲際購物中心動工，北屯區預售屋成交均價約34.2萬元，到了2023年，北屯區的預售屋均價50.8萬元，漲幅近5成。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中說，14期重劃區為市中心面積最大的新興重劃區，總面積超過400公頃，計畫人口逾5.5萬人，多項重大建設投入，加上低密度、高綠覆的優質環境，成為建商的兵家必爭之地。

陳定中指出，台中市政府日前標售抵費地，14期共釋出46筆土地，最終標脫24筆，標脫率逾52%，標脫成績最亮眼，單價地王落在14期仁平段，單價101.1萬元，總價王14期榮德段也破百萬，隨著地價再創新高，預估14期房價將持續走高。

14期重劃區403公頃，全區採因低密度開發，讓大樓建案營建成本提高，目前線上銷售個案共21場，其中，精銳建設新案「THE精銳」基地位於敦和段崇德十路二段，規畫28坪至45坪、2到3房、112戶，首創空中9個立體花園，一層露台花園一主題，實登最高成交單價73.6萬元，創區域單價新高，均價66.4萬元，銷售率破五成，客層以自營商為主，均為自用或置產。