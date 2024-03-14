聯邦快遞完成公司首例 從馬來西亞到新加坡電動貨車跨境運輸

聯邦快遞近日創下新紀錄，首次使用電動貨車成功完成從馬來西亞至新加坡的跨國包裹運輸。 此次運輸被《馬來西亞紀錄大全》評為「首次零排放跨境運輸」，突顯聯邦快遞致力於在2040年前實現全球業務碳中和運營目標。

本次跨境運輸里程碑於2024年2月27日從位於馬來西亞莎阿南市的聯邦快遞站點出發，前往位於新加坡樟宜國際機場的聯邦快遞廠區，全程406公里。運輸過程中僅在馬來西亞柔佛州充電一次。此次運輸相較柴油貨車減少約100公斤的二氧化碳廢氣排放量。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華表示：「在我們設定2040年實現碳中和營運目標時，我們就堅信這一重點目標將使我們在產業內外各領域中脫穎而出。若要成功轉型為零碳排營運模式，我們需要對所有陸地運轉進行策略思考，而不僅僅是『最後一哩路』服務。這次跨境運輸試驗是一次成功的證明，將有助於我們推進車隊電動化項目。這對未來的營運起到關鍵影響，不僅有利於環境，還能提高車隊效率，為客戶提供優質服務。」

聯邦快遞正透過此次運輸試驗中獲得的洞察，評估未來跨境取派件業務的服務效率。 除車輛電動化外，聯邦快遞以「降低、替代、革新」，針對航空和陸地營運規畫一系列高效率且負責的能源管理方法，這也是聯邦快遞永續發展策略的一部分。 具體措施包括節約燃料、投資再生能源，以及推行永續包裝解決方案。

聯邦快遞於2023年引入電動商用三輪機車服務台灣運輸車隊，其貨箱容量達1,000公升，搭載的中型電池續航力最高可達110公里，可滿足多元載運需求，且可充分涵蓋最新現行貨車每日配送里程。每輛電動商用三輪機車預計可達成每年單站點減少超過兩噸的碳排放量，有效實踐更環保永續的物流解決方案。

聯邦快遞也於近期推出一款雲端的碳排放報告工具FedEx® Sustainability Insights，幫助客戶取得其在聯邦快遞貨運網絡內貨件的歷史排放資訊。 透過這些數據，客戶可對未來的運輸策略做出更明智的決策，從而減少對地球環境的影響。