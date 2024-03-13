台中14期房價坐6望7「THE精銳」打造9座空中花園獲矚目

台中市14期重劃區除了高綠覆率，還擁有洲際棒球場、洲際漢神百貨及剛動工的台中巨蛋等利多，成為重量級建商布局的首選，近三年來累計推出逾30個建案，今年預計還有10多個新案將進場，房價一路推升到「坐6望7」。

其中，坐落於14期敦和段的「THE精銳」預售案，主打擁有9座空中花園，「為不同樓層打造不同國度的迷人風景」，在市場受到矚目，實登揭露最高成交單價已來到73.6萬元，創區域單價新高，均價則站穩6字頭，平均66.4萬元，銷售率已破五成。

此案基地面積1,168坪，規劃地上20層超高住宅大樓，28至45坪、二至三房產品，總戶數112戶，二房主力總價2,200萬元；三房主力總價3,000萬至3,500萬元，總銷33億元，已購客以自用、置產、企業主買給二代等居多。

近年來，大自然猶如國際奢華的共識，珠寶精品界如此，建築界同樣如此。台中14期重劃區憑藉高綠覆特質加上建設聚焦，迅速成為全國重量級建商首要布局區塊，良性競爭之下，品牌建商更是全力展現建築的國際化與獨特化。

精銳建設新作「THE精銳」對應國際奢華，罕見地規劃9座空中花園，為不同樓層打造不同國度的迷人風景，充分嶄露綠奢華實力。

做為中台灣高綠覆建築的引領者，精銳建設近七年來透過建案的庭園規劃，已為台中打造了相當於兩座秋紅谷面積的綠地，建築與花園的特色也持續自我超越。「超高綠覆、360度環景、宜居陽台、立體森林，這些當前市場上強調的建築賣點，精銳已經執行了許多年」精銳建設協理張俊偉說，精銳在每件新作品中所呈現的，絕對是一般建案中看不到的。

「THE精銳」一推出就在市場掀起極高的討論度，主要在於精銳為建案創造了許多唯一，包括：一棟20層樓的建築中，在不同樓層規劃9座空中大露台花園，每一層露臺花園，都呈現不同的風景，一層一種主題。與精銳合作多年的景觀詩人孫培強表示，「THE精銳」低樓層規劃活力十足的熱帶雨林，中樓層設置療癒感的厚肉花園、紓壓的峇里島花園，高樓層則有日式禪意茶庭與詩意歐洲花園，期待透過花園，將住戶瞬間帶離城市、帶往異國。

這些花園從空中懸挑而出，在創造風景的同時，也創造了懸浮於天際的隱私與飄逸，與地面花園有截然不同的體驗。隨著空中花園分據不同樓層，住戶可以居高臨下，用不同視角眺望台中，等於是「坐在風景裡，又看向外面的城市風景」。

張俊偉指出，全國家庭人口數持續創新低，「豪宅的定義早已不在於室內的大小，而在於花園尺度與景色的驚嘆，建築也不再是純然住的功能，而是用來享受生活、收藏品味。」精銳將世界風景帶進建築裡，就是為了讓風景和住戶隨處相遇。

「THE精銳」行銷經理簡立凱指出，地段也是「THE精銳」受購屋人青睞的關鍵，此案位於14期國際學籍特區，馬禮遜美國學校旁、鄰近衛道中學，是唯一兼得美國學校與一流明星學府的區段，與台中最具國際感的水湳中央公園也很近。

目前，14期線上銷售個案還有「磐興寬境」、「悅讀大城-雲詠」等21案，而預計329檔期陸續進場的，則有洲際段的「大陸豐莚」，產品規劃40至60坪，總銷金額約42億元，市場估每坪單價7字頭起跳。