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東森財經台執照換發申請案 NCC：續行審議

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

東森電視申請「東森財經新聞台」執照換發，NCC（國家通訊傳播委員會）今日決議，此案續行審議。

NCC副主委兼發言人翁柏宗指出，今日是由東森電視總經理徐瑞勇帶隊到會進行陳述，東森財經台的執照期間為107年4月17日至113年4月15日，目前頻道專屬人力有169人；而今日主要是針對東森財經台過去的營運計畫執行情形，以及未來6年的營運計畫，包括頻道定位、自律內控機制、財務規劃、教育訓練等情形進行審議。

東森電視曾在107年1月24日進行股權轉讓案，當時，大股東曾到NCC說明，承諾6年內會投入9億元在節目製作上；今日審議委員會上，NCC委員也相當關心，徐瑞勇則表示，「對執行完成有信心」，相關排播規劃後續會提供書面說明給NCC。

綜觀東森電視台6年9億元的節目製作執行狀況，NCC表示，截至111年底，該公司已經投入2.59億元在節目製播，換句話說，還有6.4億元的金額尚未投入。也因此，NCC也會等東森遞交相關排播規劃後，進行相關審議。

NCC 東森電視

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