日本台灣商會聯合總會拜會市府 盧秀燕盼深化合作交流

日本台灣商會聯合總會13日由總會長錢妙玲率團一行38人，至台中市政府拜會市長盧秀燕，雙方針對經貿、農業等議題進行交流，盧秀燕表示，期盼日本台灣商會聯合總會未來能促成更多日商、台商持續加碼投資台中，雙方緊密合作、共創雙贏。

盧秀燕表示，日本台灣商會聯合會是台日、台商間的聯繫橋梁，會員都是旅居日本的重要僑力，多年來日總積極促進日台民間交流合作，與日本保持友好夥伴關係，提升台商企業形象，成果有目共睹。

「日總是台灣最好的國際大使」盧秀燕說，日總成員涵蓋各行各業，遍及日本各區發揮影響力，她特別感謝日總2024年在能登半島地震事件中，號召企業募款，即時伸出援手馳援災區民眾度過難關，更在台積電於日本熊本縣設廠後，多次造訪熊本地方團體，致力促進台灣與熊本的交流，由於日總在國際上扮演最好外交大使，深化台日情誼。

盧秀燕指出，近年來，台中無論投資環境、生活品質、福利措施及基礎建設都受到民眾肯定，指標性建設如台中國際會展中心、綠美圖都將進入完工階段，巨蛋更在本周一動土開工，未來在經貿、藝文、運動、娛樂等各方面都具備國際格局。

市府將持續強化城市建設，提供最好的產業發展環境，期盼日總未來促成更多日商、台商持續加碼投資台中，雙方緊密合作、共創雙贏。

錢妙玲說，日本台灣商會聯合總會成立於2012年，是由東京、橫濱、千葉、關西、九州、琉球六大商會所組成。目前將近千家廠商加入商會，行業涵蓋進出口貿易業、科技業、不動產業、旅遊業、SDGs相關產業，日總成員經營的事業廣泛，若台中需要各地區商會服務，定會為台中盡最大心力。

經發局表示，近年來外商看好台中發展前景並陸續插旗，日商三井集團繼投資台中港Outlet Park一、二期後，又加碼投資東區Lalaport購物中心，去年開幕吸引全國朝聖，創下單日人潮突破5萬佳績；「DON DONDONKI唐吉訶德」也看好台中七期繁榮的商業環境，選擇台中做為中部首要據點盛大開幕。

巨菱精密化學則因應台中半導體產業快速發展，斥資近50億元在台中港建廠，並在市府招商團隊的高效率協助下，如期完成量產目標，期盼日總未來能促成更多投資合作，一定會讓企業感受市府最有誠意的招商服務。