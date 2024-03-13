商辦中坪化！2023年內湖億級商辦交易增加 總銷卻腰斬

商用型不動產暢旺，尤其是台北內湖的廠辦交易穩健，不過卻有中坪化趨勢。台灣房屋集團趨勢中心統計，近兩年內湖億元以上商辦及廠辦交易，2022年共24筆，總銷逾220億元，而2023年則有29筆，累計總銷超過110億元，年減幅近腰斬，其中坐落於內湖科學園區的交易就有14筆。

交易最熱門的商辦包括新完工的安康段「興富發T1」，共有8筆交易，位在舊宗段的「聯虹識野科技大樓」，屋齡僅2年，共交易4筆、最新揭露去年11月交易低樓層廠辦，總價約2.01億元、單價56.6萬元，共391.21坪，由控股公司進駐。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年市中心許多商辦大樓都更中，而內湖商廠辦選擇多，屋齡輕，且空間夠大，由於2022年不乏大坪數或整棟商辦銷售，包括中壽83.5億買下精英電腦大樓，領航家投資興業公司砸30.68億元買下長虹豐匯科技大樓(現更名為領航家國際廣場)。

2023年交易億級商廠辦趨向中型化，總銷雖然減少，但筆數增加，平均交易坪數540坪左右，仍符合中大型規模的企業辦公需求，尤其科技產業聚集，更吸引上下游或新創事業進駐。

去年最高總價的商廠辦交易，為祟越科技花53.5億，買下洲子街九層樓高的中國開發商辦開發案，建坪6775坪，成為去年純商廠辦交易當中總價和坪數最高的交易，足見內科仍為近年中大型企業總部的熱區。