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近年最慘！大安區頂級豪宅持有8年賠6,232萬
北市大安區敦化南路頂級豪宅「元大栢悅」近年來已許久未有交易出現，不過最新實價揭露，該豪宅9樓戶，2021年出現一筆總價2億3168萬元的交易，對比該戶過去於2013年的入手總價2.94億元，換算原屋主持有8年時間，帳面慘賠約6,232萬元，創下近年豪宅賠售金額新高。
根據實價，元大栢悅9樓戶總坪數約131坪，目前屋齡約12年，2021年11月以總價2億3,168萬元、單價212.1萬元成交。該戶過去於2013年7月取得時，總價仍有2.94億元，換算該戶持有8年時間，帳面即賠售了高達6,232萬元。
經查地籍謄本，該戶買方為自然人，至於賣方則為私法人。
資料顯示，元大栢悅歷年交易不多，此筆交易為2015年藝人蔡幸娟砸3.38億元購入8樓戶後，相隔約6年首筆交易，不過為賠售。
大家房屋企研公關主任賴志昶分析，元大栢悅為大安區指標性豪宅，鄰近捷運忠孝敦化站，又位於東區商圈精華區，同時又為知名建商投資興建，在地段與品牌優勢之下，雖說目前屋齡已約12年，但單價仍能站穩200萬元俱樂部。
該賠售交易，屋主入手時間2013年，為房市高點，加上近年受囤房稅、央行選擇信用管制、私法人購屋許可制等政策衝擊，豪宅市場趨冷不少，此時若業主有資產配置需求，會較願意以讓利價格銷售。
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