北市各區最貴路段曝 這條路均價153萬爆冷搶下第一

北市最貴路段通常是仁愛路、敦化南路，不過永慶房屋統計2023年台北市各個行政區最昂貴的路段。其中，松山區的市民大道以均價153.6萬元成為台北市最昂貴路段，信義路二段與松勤街均價也突破百萬。

2023年台北市平均單價破百萬的路段就有三條，分別是松山區的市民大道四段，平均單價153.6萬元；大安、中正區的信義路二段，平均單價131.2萬元；以及信義區的松勤街，平均單價120.5萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，市民大道四段之所以名列台北最貴路段，主要原因是2023年的11件交易量中，豪宅「潤泰敦峰」就占了7件，平均成交總價高達逾1.8億元，單價介於170萬元至215萬元，拉升整體路段的房價。

緊追其後的信義路二段位於大安區、中正區的交界。陳金萍指出，路段上設有捷運東門站，鄰近東門市場，生活機能十分便利。路段往北進入中正區，大樓、公寓林立，住宅氛圍濃。

往南則進入大安區，有永康商圈，同時接近金華國小、新生國小等學區，與大安森林公園也僅有一路段之隔，成為最炙手可熱的路段。而該路段擁有「信義御邸」、「典菁品」等指標案，成交單價落在120萬至180萬元之間。

最後一個百萬路段，是位於信義區的松勤街。陳金萍分析，松勤街地處信義計畫區內，區域高檔住宅林立，吸引著高資產族群入住。其中「新世界(松勤玖號)」佔了該路段近四成交易量，近一年平均成交單價達131.5萬元。

台北市房價相對較低的萬華區和文山區，其最貴的路段都還保有6字頭房價。萬華區為位於西門商圈的漢中街，距離捷運西門站僅需步行5分鐘，生活機能方便，近一年均價來到69.7萬元。

文山區單價最高為育英街，陳金萍分析，育英街地理位置佳，緊鄰景美醫院、水岸公園，交通方面則擁有捷運景美站，環境靜謐的同時享有便利的生活機能，周邊亦設有學區，一直是文山區中相當搶手的路段。