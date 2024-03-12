大大數位鼓勵捐血 捐一袋送寬頻及數位電視抵用券

大大數位基金會攜手大豐媒體、大大寬頻，與新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄六地縣市政府，共同舉辦「大大攜手 讓愛匯流」捐血活動，從3月1日起開跑，12日，捐血嘉年華活動於桃園登場。

大大數位基金會董事長戴永輝、桃園市副市長蘇俊賓和南桃園有線電視董事長潘煦邦等人，共同出席記者會，桃園市議會議長邱奕勝，以及立委魯明哲、市議員彭俊豪、謝美英、魏筠、徐景文、王珮毓、張曉昀、吳嘉和夫人徐文真、舒翠玲辦公室主任張曉帆、梁為超服務處主任劉俊坤、劉曾玉春、梁為超和陳韋曄服務處秘書等人，和立委呂玉玲服務處助理施呈翰，以及金華里長謝岩介、新街里長莊金泉、興南里長葉青旺等人也到場響應。

大大樹為基金會指出，捐血一袋贈好禮，為鼓勵民眾踴躍捐血，民眾現場捐血一袋（250 c.c.），就能獲得好禮二選一，包含大大寬頻+有線電視一個月免費抵用券，或大地酒店及海霸王綜合禮盒。捐血兩袋（500 c.c. ），兩樣好禮都可以帶回家。

蘇俊賓致詞時表示，他曾經在新聞局服務，對戴永輝並不陌生，有大大的地方就有公益，台灣需要的地方，都可以看到大大基金會的身影，他也非常佩服戴永輝，精準判斷台灣需要什麼，這段時間我們最需要的就是血。所以從北到南，大大基金會以及這麼多協辦單位，大家一起來呼籲大家捲起袖子，把熱血捐出來，給更多人得到幫助。

南桃園有線電視公司董事長潘煦邦表示，這一次配合大大數位基金會舉辦捐血活動，跟捐贈復康巴士活動，是本著在地媒體的精神，取之於社會用之於社會。我們是在地有線電視，受到在地鄉親給我們的支持，當然我們要回饋給地方的鄉親，為社會責任，善盡一點點心意。

大豐電董事長張銘志提到，要非常感謝桃園市政府和捐血中心鼎力相助，更要謝謝每一位捲起袖子的民眾，捐出他們的熱血，讓這個活動變得更有意義。

新竹捐血中心主任王雲龍說，原本擔心天氣不穩定，還好今天陽光燦爛。他也提到，新竹捐血中心提供包括桃園、新竹和苗栗三地醫院地用血，平均一天需要用掉1,000至1,200袋的血。非常感謝大大數位基金會在桃園和全國六個點舉辦捐血活動，相信對醫療用血的募集相當有幫助。

鼓勵集團員工也投身捐血做公益，張銘志帶頭示範，捐出250 c.c.，他表示「能夠身體力行為台灣醫療貢獻，非常有意義。」也希望透過此舉，讓集團員工踴躍捐血。號召捐血之餘，基金會也攜手南桃園有線電視，由大大數位基金會董事長戴永輝做代表，捐贈給桃園市政府的復康巴士，為福斯T6.1高頂車輛，含車輛改裝和輪椅升降機、固定帶和扶手等無障礙設備，符合使用輪椅者的搭乘需求。

桃園市社會局指出，為滿足桃園市身心障礙者搭乘復康巴士的需求，營運車輛數需達約250輛。目前桃園市共有193輛，實際投入營運的車輛有185輛（另有備用車輛8輛） 。復康巴士汰換年限為10年，而今年度預計需汰換車輛數為15輛。社會局建議善心企業或個人捐贈復康巴士，在預算許可下，捐贈高頂車輛，有意願者可洽社會局身心障礙福利科（03-3322101分機6327）。

主辦單位也邀請公益團體和政府部門響應加入。包括：財團法人桃園市溫暖關懷協會、桃園市婦女培力中心。其中溫暖關懷協會設置社區日間作業設施，提供身障者培養基本生活能力、學習和訓練的場所。桃園市婦女培力中心則是支持因家庭照顧或其他因素無法全職工作之經濟弱勢婦女，透過個別化「社福支持」與「經濟培力」服務，讓其得以兼顧家庭照顧與就業需求，建立友善婦女就業經濟模式！其他攤位還有桃園市警察局刑事警察大隊、桃園市南區輔具資源中心、桃園市政府動物保護處、桃園市政府環境管理處、桃園市政府政風處和勞動檢查處等單位，透過互動遊戲的方式，達到寓教於樂的目的。