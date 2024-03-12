晟德董事會通過擬配每股現金股利1.5元 上半年將百分之百合併豐華

晟德（4123）今（12）日董事會通過配發股利案，每股擬配發現金股利1.5元。展望今年，晟德表示，集團積極推動的豐華生技，上半年將正式100%合併，有助於加值整體營收表現，完成合併後，豐華將與國際大廠聯手，除進一步提升自有品牌市占率外，並擴大公司產品日常應用領域。

晟德2023年度財報，合併營收13.94億元，年增81.69%，稅後淨損歸屬母公司權益為9.95億元，每股虧損1.5元，主因來自權益法認列損失及金融資產評價損失約17億元。主要獲利部分，投資事業去年度貢獻股利收入及處分投資利益近7億元，醫藥事業及益生菌事業表現穩健，貢獻獲利約1億元。

晟德去年營運成長關鍵為醫藥事業和益生菌事業，另益生菌事業豐華生技，去年已實現現金流轉正，未來有望進一步提升盈利能力。而近期持股超過3成的順藥（6535），旗下新藥臨床2b試驗進展順利，2024年底即將解盲。

展望今年，晟德表示，豐華去年已完成擴廠，今年產能將大幅提升回應市場需求。晟德預計上半年正式將豐華100%合併，晟德指出，完成合併後，豐華將與國際大廠聯手，除進一步提升自有品牌市占率外，亦擴大公司產品的日常應用領域。