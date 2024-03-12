第十一屆智慧城市論壇暨展覽 展期3月19日起為期四天
第十一屆智慧城市論壇暨展覽（SCSE）即將於3月19日揭開序幕，今天舉行聯合記者會，3月19日起為期四天的展會，主辦單位台北市電腦公會、國家發展委員會及高雄市政府，將於台北及高雄兩個展區迎接來自46個國家或地區，超過2000多位的市政及產業貴賓。
展覽期間將辦理「淨零城市國際峰會」，「City COP-數位韌性城市論壇」，來跟各國貴賓交流落實智慧城市及淨零城市的發展策略及方法，另外，ICLEI、CityNet、及WeGO三大國際城市組織秘書長及由全球科技大廠所籌組的全球永續發展倡議組織（GeSI）執行長都將來台參加活動，每年辦理國際智慧城市評比組織ICF也將在本次展覽中辦理論壇揭曉 Smart 21的城市評選結果，國際重量級貴賓連袂來台凸顯出台灣科技產業支撐全球智慧城市或淨零城市發展的關鍵位置。
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