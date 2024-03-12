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中小企業拚淨零轉型 商研院再開「碳資產管理師」課程

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
因應眾多中小企業要求，商研院今（12）日宣布開出「第二期碳資產管理師」課程，並再度攜手法國標準協會AFNOR集團、永旭國際顧問。 圖／商研院提供
因應眾多中小企業要求，商研院今（12）日宣布開出「第二期碳資產管理師」課程，並再度攜手法國標準協會AFNOR集團、永旭國際顧問。 圖／商研院提供

因應眾多中小企業要求，商研院今（12）日宣布開出「第二期碳資產管理師」課程，並再度攜手法國標準協會AFNOR集團、永旭國際顧問。

商研院表示，完成四天課程除可獲得法國AFNOR所頒、台灣第一張「碳資產管理師國際證書」外，並可抵上市上櫃公司董事、監察人進修上課時數，並於課程結束後將贈送每位學員一張新加坡CIX碳權抵換證200kg。即日起開放報名，3月25日前完成報名者，另享早鳥獨家優惠。

商研院指出，「碳資產管理師」課程，自4月10日至11日、以及4月17日至18日，為期四天，共計24小時之紮實豐富課程，內容包括【企業碳盤查計算最新實務】、【減量額度申請最新實務】、【碳資產管理與交易最新實務】、【氣候變遷對財報之影響】、【能源減碳最新實務】、【碳中和概述與實施流程】等主題，由產業實操經驗超過20年的專業師資帶領您實務性權方面了解「碳管理」，透過案例公司作為討論及發表，順利鏈接公司實際應用及進行跨產業的學習。

商研院院長王建彬表示，「碳資產管理師國際證書」自今年初開課後廣受中小企業喜愛，因此快馬加鞭地開出第二期。完成課程後除可滿足上市公司、上櫃公司的董事和監事的進修時數要求外，於課程結束後將贈送每位學員一張新加坡CIX碳權抵換證200kg。商研院也將持續協助中小企業推動環境永續發展，共創更具前瞻性與可持續性的未來。

商研院提醒，有意報名者，3月25日前完成報名享有早鳥優惠，兩人同行享九五折、三人同行享九折(包含國際證照費與四天午餐費用)。報名網址https://reurl.cc/M4maYK。

新加坡

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