台灣第二季就業展望12% 運輸物流業需才最熱烈

萬寶華台灣分公司今天發布2024年第二季就業展望調查，台灣企業在第二季（4至6月）有37%預計增加人力，27%減少人力，增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值增加10%，排除季節因素後則為增加12%。九大行業有三個行業工作機會較前一季增加，其中以運輸、物流和汽車業就業展望淨值達41%，徵才企圖心最旺盛。

本次調查結果也顯示，全球就業市場保守增長，42個國家/全數國家/區域的雇主，其中四十個國家/區域預計增加人力，二個國家/區域預計減少。就區域比較而言，第二季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度第一，增加36%；中國增加32%，新加坡增加24%，台灣就業展望則為增加12%，排名第六，而日本就業展望最為謹慎，增加11%居於末位。

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS）調查台灣630位雇主，了解企業2024年4至6月間的聘僱狀況，結果顯示37%預計增加人力，27%減少人力，32%維持不變，排除季節因素後則為增加12%。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，全球旅遊復甦後，間接影響運輸物流相關行業嚴重缺工，這一狀況在第二季度仍然明顯，能源和公用事業是另外一個明顯缺工的行業，特別是業者亟需填補人才，除了高薪禮聘外，也開始自主開辦培訓班，希望能從基礎補足人才缺口。

九大行業相較，以運輸、物流和汽車業增加41%最高，能源和公用事業增加27%居次，醫療保健和生命科學業增加20%第三。

運輸、物流和汽車業就業展望淨值為增加41%，相較上季增加5%。葉朝蒂表示，為因應全球旅運需求持續高漲，部分知名航空相繼增班並持續大規模徵才；此外受惠國內三鐵運輸提升維修及研發能量，針對行車控制、系統開發等項目有強烈需求，本業別預計會有眾多機師、運務員及資訊維修人員等職缺。

能源和公用事業就業展望淨值為增加27%，排名第二，相較上季增加7%。葉朝蒂分析，台灣追求2050淨零碳排目標，近幾年國內離岸風電工程持續建設，但關鍵人才幾乎都是來自歐洲的員工協助，本業別本地人才需求緊迫，尤其風電工程師更是屬於人才百萬等級，不僅企業高薪挖角，近期也觀察到雇主成立相關的培訓班，希望從基礎培養人才庫。

醫療保健和生命科學業就業展望淨值為增加20%，相較上季減少22%。葉朝蒂指出，本行業經過一季的補充後，需求略有下降，但依舊仍有大量空缺須補足。業者為延攬專業醫護人才除了大幅調薪，也觀察到積極推動智慧轉型，提高護理人力的效能管理；另國內逐步邁入高齡社會，健康長照受到重視，如居服員、居服督導等專業人員將是本行業的重點招募人才。

通信及傳播媒體服務業就業展望淨值衰退11%，與上季相比下滑25%。葉朝蒂表示，本行業下季招募展望較為疲弱，特別台灣5G開台超過3年半，然而綜觀整體數據，民眾對於升級至5G的意願似乎仍不夠高，相關服務應用需求相對較弱，業者對於大規模招募人才持觀望態度。