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南3縣市透天狂漲5成 購屋人死心了？一表看價量變化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南房市示意圖。記者游智文攝影
台南房市示意圖。記者游智文攝影

少子化、房價高漲等因素衝擊，小宅興起，而這股風潮也逐漸影響南部。以往南部透天交易為房市主力，但觀察實價，10年來南部3縣市透天交易量皆出現下滑，其中屏東更是降幅最大的縣市。

大家房屋企研公關主任賴志昶表示，近年來居住習慣改變，加上透天價位隨房市大盤起漲，讓以往為透天熱區的南部縣市，也難擋交易量下滑。

針對南部3縣市透天交易價量表現，住商機構企劃研究室統計實價登錄資料發現，台南市於2014年時，實價上平均透天總價約880萬元，但在10年後平均總價成長為1,357萬元，漲幅達54%。

高雄市10年前透天平均價位是993萬元，而2023年平均總價也漲了51%，來到1,500萬元。

至於屏東縣透天漲幅同樣驚人，2014年透天平均成交總價僅為582萬元，但到2023年平均要花939萬元才能買到一棟透天，10年漲幅高達61%。

南部3縣市透天房價漲勢凌厲，但交易量占比卻越趨減少。其中，台南市10年前房市有超過半數人都是購買透天，如今交易量占比跌破5成。

至於屏東縣透天交易量跌幅更兇，過去2014年有約67%的買方都是入手透天，但在2023年時，透天交易量占比則減至57%。

住商機構大南區協理林祺博指出，自疫情以來再加上新青安貸款帶動，區域買盤主要都以首購、年輕族群支撐，此類型買方與以往購屋族不同，較青睞有電梯、物業管理的社區型大樓。

此外，此類首購族主要以小家庭為主，家庭人口頂多2~3位，對居住坪數、房間數的要求大幅降低，因此大多會選購電梯大樓物件。

賴志昶補充，除了購屋族群居住模式改變，南部透天交易量下滑，還有一大原因為房價大幅上漲，從實價數據就可觀察到，不管是台南、高雄甚至是六都以外的行政區屏東，近10年透天價位隨著大盤走勢上漲，但購屋族群薪水漲幅不及房價，年輕人只能「望屋興嘆」，最終選擇總價帶較低的小宅或大樓型物件。

南部3縣市透天交易價量統計。資料來源／住商不動產
南部3縣市透天交易價量統計。資料來源／住商不動產

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