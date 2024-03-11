台北101大股東台灣伊藤忠 轉讓5%持股予台灣西松投資
台北一零一（金融大樓）11日公告，主要股東台灣伊藤忠將73,926張該公司股票，轉讓給台灣西松投資；伊藤忠原本持有546,460張金融大樓股票，轉讓後還有472,534張，持股比由37%降至32%，等於轉讓5%持股予台灣西松投資。
台灣伊藤忠為台北一零一（金融大樓）最大單一股東，擁有五席董事，代表人分別為上垣內義博、豊田雄一、和泉宏典、松井學、岡崎安和。由於台北一零一將在今年9月3日進行董監改選，此次持股轉讓是否在董事成員上有新的調整亦備受矚目。
對於大股東轉讓持股一事，台北一零一（金融大樓）發言人蔣珮琳表示，只是代大股東進行相關公告，無法代替其做說明，對於新股東台灣西松投資的背景也不清楚，公司並沒有收到相關訊息。
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