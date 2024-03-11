撞名隱匿蘇丹紅辣椒公司！濟生醫藥狂接電話挨罵 上櫃董座大呼冤枉

蘇丹紅辣椒粉風波持續延燒，多家媒體報導濟生股份有限公司斗六廠向新北市保欣企業購買的紅辣椒粉，日前被檢出含有致癌的蘇丹紅色素原料。與公司撞名的濟生醫藥生技公司（4111）董事長蘇東茂11日澄清聲明，濟生醫藥和濟生公司是兩家毫無關聯的企業，並無交易也無投資往來，「拜託媒體記者不要再寫錯了！」

蘇東茂表示，連日來濟生醫藥接獲不少民眾指責電話，大罵濟生醫藥禍害國人健康，讓他大呼冤枉。濟生醫藥上周已正式聲明澄清「此濟生非彼濟生」，但是仍有部份媒體記者誤植「濟生醫藥」公司名，造成他及員工幹部的困擾。

蘇東茂表示，濟生醫藥並無涉案，與濟生公司也不是關係企業、無交易往來。濟生醫藥台灣超過60年的製藥廠，主要產品為藥品、醫療器材、動物用藥、保健食品與保養品，並無任何辛香料的進口、銷售或製造。