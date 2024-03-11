瑞銀：日本4月將取消負利率 未來3個月日圓最高升至145

近期日本央行官員的發言，令市場猜測提前取消負利率。瑞銀11日預計，日本將在4月取消負利率政策後，決定升息 15 個基點（1個基點為0.01個百分點），中性看待日股、但看好大型銀行股與房地產股，預期未來三個月，美元兌日圓落在145日圓到152日圓兌1美元寬幅區間內震盪。

日本央行行長植田和男上周釋出潛在通膨率上升至2%的可能性，正在繼續逐漸增加，日本央行董事會成員中川淳子亦表示，工資和物價的良性迴圈近在眼前。加上據日媒報導，日本央行9名董事會成員中，至少有一名可能會在本月的政策會議上認為取消負利率是合理。市場猜測日本央行3月將結束長達8年的負利率政策，影響日圓升值至上周五升破148日圓兌1美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，比起3月19日會議宣布結束負利率政策，更有可能時間點落在4月26日。瑞銀解釋，第一，3 月貨幣政策會議過後，才能獲得通膨趨勢資訊，日本央行曾經指出，工資成長對通膨至關重要，第一輪針對大型企業管理層與工會之間的工資談判，預計3月15日結束，接下來小型企業的兩輪談判分別於3月22日和4月4日結束，超過一半的公司將在第二輪揭曉其決策。

第二，4月1日公佈的2024年第一季度短觀商業調查結果，預計將為日本央行提供有關企業部門狀況和強勁工資增長可持續性的更多資訊。

瑞銀指出，市場預期日本央行取消負利率政策後，將進一步升息 15 個基點，中性看待日本股市，但看好大型銀行股和房地產股。

伴隨美國聯準會（Fed）與日本央行之間相對政策立場的差距不斷變化，預計未來三個月日圓匯率落在145到152日圓兌1美元，因為比起日本央行，未來美聯準的政策舉措可能是該貨幣對更重要的驅動力。