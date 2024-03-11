台中巨蛋正式動工 周邊土地創新高價！今年將迎推案熱潮

經過將近20年的漫長準備，由日本建築大師隈研吾操刀設計的台中巨蛋，終於在今（11）日正式動工，預計2030年完工，將成為中台灣重要地標之一，巨蛋所在的14期榮德段及緊鄰的洲際段，不僅土地接連創價，更將在今年迎來推案熱潮，補漲態勢極強，受各界高度關注。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，14期不僅腹地廣大，又擁有74號快速道路加持，同時緊鄰市區生活圈，自2021年登場後即話題不斷，自然吸引眾多建商插旗搶進，尤其有巨蛋、洲際百貨加持的洲際段、榮德段被視為商業娛樂中心，在重磅利多塵埃落定後，價值性浮現，未來價格也將牽動整個中台灣房市，值得期待。

而巨蛋所在的榮德段，在上週市府抵費地標售中取得亮眼成績，遠雄建設以總價逾6.4億元得標88地號商五土地，為標售總價地王，換算單價達百萬，不論單總價，均創下榮德段的區段新高，容積率較低的住一之一均價也都在60萬元以上，若以土地及建築成本進行推算，未來推案單價勢必將從6字頭起跳。

榮德段目前僅有「舜元境朗」、「豐邑豐禾」兩案推出，區域首案「舜元境朗」，步行至巨蛋僅需8分鐘，憑藉穩健的營建品質及媲美七期豪宅的社區質感，累積一眾忠實品牌粉絲，規劃38至43坪純3房產品，在總價及坪數上定位明確，廣獲自住客群青睞，目前已累積23筆實登，均價約55萬元。

而「豐邑豐禾」今年以來也有4筆成交，均價逾60萬元，其中，21樓總面積60.74坪以總價3,149萬元成交，扣除車位後每坪單價64.1萬，創下社區最高單價、總價，後續磐興建設&麗明合建案、太子、敦泰皆有推案庫存，可望再刷新區域行情。

鄰近的洲際段，同樣熱鬧，在上週市府抵費地標售中，「舜元洲際段案」臨地264地號以每坪61.29萬元標脫，市場推測可能是舜元建設得標，有機會整合出唯一同時臨洲際路園道與崇德十九路的難得基地條件，該條件若結合舜元著重人文環境特色的新穎設計，值得期待。

近期將進場的「大陸豐莚」，請來國際團隊操刀建案設計規劃40至60坪產品，總銷金額約42億元，均價預估將突破7字頭，高樓層更可望挑戰8字頭，後續包括惠宇、豐邑、大毅、宏璟等建商也將陸續登場。