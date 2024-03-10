悲！雙北人1,500萬買新房再退一圈 專家：泰山都買不起

一般上班族買房，預算1,500萬已幾乎極限，但這樣的預算在大台北能買在哪裡？元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，過去這樣的預算可以在新北第一圈買房，但現在已經要退到第二圈、第三圈了。

要命的是，即便退到第二圈，如果買新屋，只能買30坪左右，扣掉公設，室內大約只有20坪上下，大約就是兩房。要退到第三圈才有機會買到夠大、舒適的房子。

陳傑鳴指出，受到北市房價高漲影響，過往購屋者會選擇沿著捷運往新北第一圈，包括板橋、中和、永和、三重、新店、新莊、蘆洲等地區購屋。

但隨著近年房價大漲，目前第一圈新屋平均成交單價已全部超過5字頭，永和還高達7字頭，1,500萬想在這些地區買個30坪新屋住宅，明顯預算已不太夠。

而且，目前新北高漲房價甚至連第二圈都有淪陷跡象，以泰山來說，近年因為機場捷運通車與塭仔圳重劃發展的題材，房市趨於火熱，近一年新屋平均成交單價就高達52.7萬，1,500萬想在泰山買間30坪新屋難度也已不小。

目前看來，想1,500萬買新屋30坪含車位，只有新屋房價平均4字頭的三峽、五股、汐止、樹林、林口，以及還在3字頭的八里、淡水、鶯歌等第二圈、第三圈的區塊才比較有機會。

不過，上述的汐止、林口、樹林，以1,500萬預算想買30坪含車位，也都得買在比較外圍區域。觀察目前市況，房價漲勢仍未完全停歇，若房價持續攀高，未來即便是第二圈，1,500萬想買30坪也越來越難。

陳傑鳴指出，1,500萬的購屋預算其實對購屋者來說，負擔已不輕，光是2成自備款就要300萬，即便搭上40年房貸，在利率2.1%、本利平均攤還的方案下，每月房貸繳款金額也要約3.7萬。