大鑫「琢寓」萬坪公園第一排開工 舉辦音樂會與鄰里共好

隨著台中捷運綠線通車後日漸增長的運量，各站點周邊房價都出現明顯漲勢，大鑫開發建設在四維國小捷運站旁、正對萬坪北屯公園第一排新案「琢寓」，進場一個月銷售傳捷報，9日盛大舉行開工動土典禮。

大鑫開發建設特別邀請台中圓滿室內樂團，帶來別開生面的精采演奏，並為了這值得紀念的一天，集結來賓致贈的禮金，加碼捐助台中市霧峰區四德國小弱勢學生教育發展基金，期盼能夠拋磚引玉，形成善意的循環。

隨著台中捷運綠線通車後日漸增長的運量，各站點周邊房價都出現明顯漲勢，更帶動總投資金額達百億元的7座聯開案，龐大軌道經濟商機吸引冠德（2520）、日勝生（2547）等北部重量級建商挾巨資與豐富經驗前來插旗。

目前進行中的6座中，就有5座是從文心路軸心往北屯拓展，北屯都心發展完熟的機能與交通便利性，使其後勢看漲。而受捷運綠線發展帶動的北屯都心，近期動態不斷，聯聚子品牌理仁建設、大鑫開發、豐邑機構等3案齊發創造百億案量。

堅持以職人精神打造建築的大鑫開發建設，便是相中文心路一路向北的建設利多與交通、生活等機能便捷性，挾帶TRAA國際建築獎的理念深度，在北屯公園第一排角地推出城心雙商圈黃金地段新案「琢寓」。

「琢寓」為地上15層、地下4層大樓，全棟外觀採類玻璃帷幕搭配石材，規劃29至39坪的2至3房訂製精裝修產品，每坪單價57萬至63萬元，總銷15億元。

凱爾建築代銷負責人簡立凱提到，為了讓住戶對於公園捷運宅的感受最大化，此案客廳空間特別以超越業界水平的尺度，配備近8米大面寬玻璃落地窗，在家不出門也能輕鬆遠眺萬坪綠意。中部少見的「紐約風格式寓所」，開案至今一個月，就吸引不少購屋人矚目，甚至有台北客特別南下前來賞屋。

由於基地在過去曾是區內早市，為了與鄰里共好、揮別過去展望嶄新未來，「琢寓」日前也連續在二個周末於公園旁基地舉辦「公園散策計劃」，第一場的「鑫心向榮-日常市集」和第二場的「鑫心相印-好Chill市集」，吸引不少當地民眾前來參加。

大鑫開發建設董事長劉育明指出，由於北屯都心精華建地已經相當稀少，更不用說公園第一排的空地；不僅如此，市府為因應北屯區內人車大量增加、停車位不足的需求，斥資6億元推動北屯兒童公園地下停車場工程，預計2025年初開工施作，未來將可供應汽車220席、機車128席。