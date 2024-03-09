台中3大亮點重劃區 誰最值得期待？專家點名這區：地理位置是優勢

新的一年開春，有網友討論起台中市諸多重劃區，究竟哪個最值得期待？信義房屋中三區協理方浩銓表示，台中目前有三大亮點重劃區，包括水湳經貿園區、G0機捷特區及14期。其中14期位置精華、今年終於將開始推出新案，堪稱是「最大且最受期待」的重劃區。

方浩銓表示，14期重劃區為目前台中近期最大的重劃區，也是低密度且高綠覆蓋率的重劃區，目前區段內也有北屯運動中心、漢神百貨等建設，預計今年至明年間完工。

他表示，14期重劃區扣除公設用地後，住宅區約佔9成，多規劃社區型別墅與電梯別墅，電梯別墅預售總價4、5000萬起跳，另1成商業用地則規劃住宅大樓。

過去14期還沒有大樓建案落成，今年開始會有新案陸續點交，以及推出更多新建案。若以相鄰的水湳經貿園區房價做基準，水湳預售單價已經有出現8字頭，14期預售單價「坐6望7」，總銷上看800億。

方浩銓說，14期最大優勢在於地理位置。首先，14期包圍了11期重劃區，而11期重劃區發展至今，生活機能、學區都相當穩定，往市區方向就是北屯最熱鬧的崇德商圈，14期開始發展後，卻不必擔心缺乏機能的問題。

其次，14期往西接水湳經貿園區、往東接壤G0機捷特區，G0再往東又可連接10期重劃區與太平，可說是串連了台中近年重點發展的重劃區。

至於水湳經貿園區，方浩銓認為水湳經貿園區是「最多元發展」的重劃區，腹地大且重大建設多，除有住宅區外，緊鄰中央公園旁的「文商段」有商辦、百貨、餐飲酒店，且鄰近逢甲商圈與七期，同時也有學校與研究單位等進駐，吸引很多指標建商推案，因此，未來將有機會超越七期，成為最核心的重劃區。

專家認為，水湳經貿園區融合商業、住宅、學校、公共建設，是「最多元發展」的重劃區。圖／信義房屋提供

至於G0機捷特區，有別於14期、水湳經貿的單價和總價較高，G0機捷特區3、4年來房價從原本3字頭漲至5字頭，但小兩房總價仍是首購小家庭能夠負擔，由於推案快又集中，「很少看到蓋得這麼快的重劃區」；加上交通非常便利，有捷運站與台鐵站、好市多、公園等建設，發展十分快速。