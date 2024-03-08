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靠寫作年收入近1億 作者湯普森罕見現身引旋風

中央社／ 台北8日電
科技電子報作者湯普森（Ben Thompson）年收入近新台幣1億元，鮮少在台灣公開露面，他8日出席在台北舉辦的WordPress社群盛會WordCamp Asia 2024活動，分享創業心得。中央社
科技電子報作者湯普森（Ben Thompson）年收入近新台幣1億元，鮮少在台灣公開露面，他8日出席在台北舉辦的WordPress社群盛會WordCamp Asia 2024活動，分享創業心得。中央社

在科技圈享譽盛名的Stratechery科技電子報作者湯普森，過去外媒報導，他靠著寫作，年收入突破300萬美元，也成為話題之一；湯普森今天難得分享自身經驗，並建議出版者提供資訊腳步切勿落後科技聚合者，否則會有大麻煩。

根據外媒Business Insider報導，湯普森（Ben Thompson）在2020年的年度收入突破300萬美元，折合新台幣約9418萬元；光靠寫作就能賺取近億元收入。

之所以有這番亮眼成績，源自於湯普森於2013年創立科技商業分析電子報Stratechery，每週發表2到3篇長文評論時事。

他獨特之處，就是人脈資源「直達天聽」。

2022年一場採訪中，同時請到Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和微軟執行長納德拉（Satya Nadella），暢談雙方在元宇宙（Metaverse）領域的合作。他甚至兩度採訪輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，分享人工智慧（AI）進展的看法。

「基本上我可以聯繫到任何人」，湯普森過去接受美國科技類Podcast龍頭Acquired訪談時提到，科技公司高層很樂於了解不同觀點。

也因為廣大的人脈與精闢觀點，常被美國科技公司高層和創業家引用，在矽谷科技圈享譽盛名。

今天湯普森難得出現在公開場合，與聽眾分享創業心得，現場擠滿粉絲，並在湯普森演講結束後，紛紛排隊盼能合影或聊上幾句。他也展現親和力，透露自己定居於台灣，妻子是台灣人，最喜歡的啤酒是臺虎，但工作太忙，最近比較少喝。

湯普森演講時表示，想知道他如何打造現在的事業，就必須了解他過去的經歷。

他分享自己出身在美國威斯康辛州小鎮，曾擔任校園刊物編輯，因而養成寫社論的習慣。

後來他到蘋果公司實習，也在微軟Windows應用程式部門擔任過產品經理，但時間都不長，只因為心裡還是有一股撰寫分析性文章的衝動。

湯普森說，當時在個人部落格主要紀錄他在台灣的時光、正在做的事情，後來發現自己對科技有很多觀點和想法，一步步轉化為文字，也看見訂閱模式的可行性，才發展成今天Stratechery的樣子。

他坦言，從一個來自小鎮的夢想，到成功進入大型科技公司，「這一切都不是我想像」，現在已經擁有數以百萬計的讀者、數十萬訂閱者和數以萬計的會員。

他的核心想法是「人應該能夠在網路上控制自己的命運」，也因此不斷驅動著他打造客製化的閱讀體驗，向全世界示範如何以付費內容經營個人品牌。

面對出版產業遭遇數位平台帶來的挑戰，湯普森引述他在2015年提出的聚合理論（Aggregation Theory），也就是科技巨擘中的「聚合者」本身並不生產資訊，主要負責更有效率把資訊提供者和資訊需求者串連起來，例如Google就是經典案例之一。

他也提醒，出版者往往面臨許多巨大挑戰，如果提供資訊的腳步落後給科技聚合者，可能會有「大麻煩」，建議出版者必須建立與客戶的直接連結，無論是透過電子郵件或其他方式。

他在2021年推出的Passport服務，就是透過開源軟體和工具，把所有資訊整合在一起，讓訂閱者自由決定想接收哪些資訊。

微軟 湯普森 美國

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