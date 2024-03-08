以重劃起家的谷樹建設 傳出前董事長離世
被外界稱為高雄三大重劃家族之一的谷樹建設，8日傳出前董事長林宗德過世的消息，引起在地建築業界關注。
市場人士指出，谷樹建設由前董事長林宗德所創立，成立於1991年12月10日，公司原本在高雄左營區，2019年搬至仁武區，並由兒子林育立接棒董事長職位。
不過，三年前，該公司推出「谷樹向陽」建案後，已許久未傳出有新案規劃，去年，谷樹建設並拋售仁武區後港東段2筆土地，各占地671坪和923坪，分別由得邑建設、三地集團以每坪38萬、39.5萬元購得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言