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高雄三大重劃家族之一「谷樹建設」 傳出前董事長離世

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以重劃起家的谷樹建設 傳出前董事長離世

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

被外界稱為高雄三大重劃家族之一的谷樹建設，8日傳出前董事長林宗德過世的消息，引起在地建築業界關注。

市場人士指出，谷樹建設由前董事長林宗德所創立，成立於1991年12月10日，公司原本在高雄左營區，2019年搬至仁武區，並由兒子林育立接棒董事長職位。

不過，三年前，該公司推出「谷樹向陽」建案後，已許久未傳出有新案規劃，去年，谷樹建設並拋售仁武區後港東段2筆土地，各占地671坪和923坪，分別由得邑建設、三地集團以每坪38萬、39.5萬元購得。

建案

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