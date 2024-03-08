快訊

美軍情報士官向陸出售台灣等軍事機密！自認能當「傑森包恩」

國民法官新里程碑！桶屍案缺直接證據 酒店女殺人判27年半

中職／悍將女神慈妹生日粉狂賀 po片出現叼煙動作引來微詞

台灣東洋與羅氏藥廠簽約 擴增癌藥組合與醫病方案

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台灣東洋總經理侯靜蘭。東洋提供／照
台灣東洋總經理侯靜蘭。東洋提供／照

台灣東洋（4105）8日宣布，本周已與全球知名的羅氏大藥廠股份有限公司（Roche）簽約合作。羅氏將旗下研發的Avastin® 癌思停®（Bevacizumab），於4月1日起，針對部分癌症領域之市場行銷及部分醫藥學術活動，委由台灣東洋負責，而羅氏則將持續提供臨床試驗或學術研究案等服務。台灣東洋表示，此合作案不僅擴增公司在癌症藥品領域的產品組合，也與羅氏攜手共同為醫病持續提供完整的醫療解決方案。

羅氏大藥廠總經理 Girish Mulye 強調，125 年來羅氏致力於研發藥物和診斷方法，以改善和救助世界各地的生命。如今，羅氏已成為腫瘤學、免疫學、眼科、傳染病和神經科學領域臨床差異化藥物的全球領導者。身為全球最大的生物技術公司和診斷領域的全球領導者，此次與台灣東洋策略聯盟對台灣癌症患者的照護將具加乘的效果，除了提升台灣醫藥產業量能，並能共同推動劃時代的經典產品，透過台灣藥廠的廣大通路，永續造福更多病友。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，多年來，台灣東洋透過自主研發、生產製造和代理等方式創新前沿藥品，並長期參與國內醫學中心各項臨床實驗，使其不僅成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗癌症等疾病領域所信賴的首選夥伴，更成為穩居台灣癌症藥廠的第一品牌。為滿足醫病臨床需求，台灣東洋與羅氏結盟為策略聯盟夥伴，持續照護 Avastin® 癌思停®（Bevacizumab）的病患，希望結合台灣東洋在癌症領域的布局優勢與羅氏的國際藥品資源，為醫療團隊提供貼近臨床需求的藥物治療組合也攜手提升病人福祉。

侯靜蘭也說，台灣東洋除透過「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」與「自製國產新藥」的營運三箭作為成長引擎外，也積極與國際醫藥夥伴合作，除有助於擴增產品組合也加速台灣東洋轉型國際化的成長腳步。

台灣東洋 癌症 領導者

延伸閱讀

竹市國際展演中心工程解約逾9個月 竹市府曝未來方向

天冷無瓦斯洗澡惹港湖民怨！業者賠償方案出爐

NBA／西蒙斯確定因傷整季報銷 效力籃網3季只打57場

北市港湖突發大規模瓦斯「斷氣」 議員要求補償瓦斯費

相關新聞

台灣東洋與羅氏藥廠簽約 擴增癌藥組合與醫病方案

台灣東洋（4105）8日宣布，本周已與全球知名的羅氏大藥廠股份有限公司（Roche）簽約合作。羅氏將旗下研發的Avast...

2023六都房價漲幅收斂 李同榮：今年房市以盤代跌

吉家網今（8）日發布2023年房市成屋年報，儘管2023年六都平均房價仍上漲，漲幅為5.04%，不過與2022年平均漲幅...

重返新北一哥！板橋平均房價3年漲15% 領跑新北精華區

對於新北市房市一哥到底是永和還是板橋，市場上一直都存在不同的討論聲音，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，統計2021~2...

房市買氣穩健 2023全台房仲業銷售額達833億

永慶房屋根據財政部統計，2023年全台房仲業銷售額達833.12億元，年減4.2％，雖然呈現連兩年衰退，但自2021年起...

台塑發兩點聲明 澄清「台塑餐飲」非屬相關子公司

蘇丹紅辣椒粉食安事件延燒，近期傳出「台塑餐飲美食調理公司（簡稱台塑餐飲）」所製作之10種醬料、鍋底料及調理包也有使用。對...

叡揚營收／2月1.2億元年月雙增 新品問世在即引關注

資訊軟體大廠叡揚（6752）今（8）日公布，2月單月合併營收為 1.2 億元，月增0.71 %，年增2.8 %，合併前2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。