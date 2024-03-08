賀成交！房仲銷售額連3年破800億 這縣市成長58%最樂

永慶房屋根據財政部統計發現，2023年全台房仲業銷售額達833億元，年減4.2％，雖呈現連兩年衰退，但自2021年起，已連續三年突破800億元大關，顯示房市買氣仍穩健。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，除了建物買賣移轉棟數可作為房市趨勢觀察指標外，房仲業銷售額更能直接反映房市交易熱度。

從歷年房仲業銷售額可以發現，自2013年創下614.3億元高峰後，連三年下滑，到2016年，房仲業銷售額萎縮至376.8億元，隨後逐年回升。

尤其2018年中美貿易戰轉單效應發酵，台商回流，隨後反彈回升，尤其在2018年中美貿易戰轉單效應發酵下，台商回流投資、擴廠，帶動住宅、廠辦、商辦等交易轉趨熱絡，後續因新冠疫情釋出的大量資金潮轉進房市，更推升房市交易表現，2021年全台房仲業銷售額達887.09億元，創歷史新高。

不過，也讓投機炒作風氣死灰復燃，政府自2021年積極實施打炒房政策，讓市場健康降溫，市場主力轉由自用、長期置產撐盤，2022、2023年建物買賣移轉棟數與房仲業銷售額雙雙下降，但減幅僅個位數，2021-2023年房仲業銷售額均處800億元高檔位置，顯示目前買氣仍穩。

從近二年全台各縣市房仲業銷售額來觀察，雖整體銷售額量縮4.2%，但仍有部分縣市逆勢成長，其中，嘉義縣成長58%最多，其次則是基隆市年增14%，新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣與台東縣則年增2.5%至6.9%之間。

陳金萍指出，從這些正成長的縣市可以歸納出三項優勢，包括交通機能佳、剛性需求穩定、重大建設與開發加持。

像是新北市、桃園市與基隆市受惠於北北基桃生活圈TPASS上路，通勤族由台北市外溢到周邊衛星城市購屋，需求穩定下讓房市交易量增，也帶動房仲銷售額成長。嘉義縣、苗栗縣與雲林縣則具備重大建設題材與產業進駐等議題效應，讓市場看好區域房市發展，推升房市表現。

陳金萍表示，房仲業銷售額年減逾一成的縣市，包括南二都的台南市與高雄市，以及新竹市、宜蘭縣與花蓮縣，其中，以台南市年減17%居全台之冠，顯示過去因產業進駐或觀光熱潮等利多題材，在房價逐年高漲下，加以房地合一2.0、平均地權條例新法上路後，市場投資氣氛冷卻，房市交易明顯降溫。