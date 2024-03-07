主辦韓星IU演唱會「2萬門票秒殺」 寬魚指帶動業績：將認列在第2季

寬魚國際（6101）主辦韓國天后IU台北演唱會2場，6日一開賣，2萬張門票直接秒殺賣光。

寬魚國際指出，預計可為第2季業績做出極大貢獻。

寬魚國際2024上半年演唱會檔期全滿，其中4月6、7日舉辦韓國天后IU （李知恩） 《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》台北小巨蛋演唱會，已成為近來討論最熱烈的話題，IU相隔4年再次來台北演出，被公認為今年最令人期待的演唱會。

門票一開賣，2場共2萬張門票1分鐘內秒殺賣光，最高同時湧入70萬人上網搶票，IU台北演唱會票房創佳績，將認列在寬魚國際第2季業績。

同時寬魚國際去年業績報喜，執行長邱瓈寬表示，2023年是機會與挑戰並存的一年，寬魚團隊齊心努力，舉辦王力宏、蔡依林等巨星演唱會，人氣爆棚，帶動去年繳出年營收6.72億元，創歷史新高佳續，年增率超過11倍。

邱瓈寬指出，寬魚去年業績亮眼，將發放股利回饋股東，分享甜蜜的果實。