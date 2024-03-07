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台中13期、14期標脫率僅4成 估價師：房市達居高思危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中十四期重劃區示意圖。圖／台灣房屋提供
台中十四期重劃區示意圖。圖／台灣房屋提供

台中市13期大慶、14期美和庄市地重劃區抵費地標售今公開標售，釋出123筆土地，共標脫48筆土地，標脫率4成，市府進帳86.2億元。估價師黃昭閔認為，在在顯示央行信用管制下購地門檻高，加上底價過高，推估投標人「投資的買盤幾乎沒有人進場」，可見房市已到了居高思危的程度。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為，此次台中市政府標售13、14期重劃區抵費地，一如業界預期標脫率只有4成，在在顯示央行信用管制下，土地融資貸款只有5成，其中一成開工才能撥付，因此，開發者必須籌措6成自備款，如此高的購地門檻，加上此次地政局底價訂的過高，普遍超過市價的1至2成，以致標脫率僅有4成。

黃昭閔推估，投標人的背景除了鄰地為了整合大面積土地，必須高價出手投標外，其餘標脫的土地應為自建企業總部考量，投資的買盤幾乎沒有人進場，可見房市已到了居高思危的程度。

黃昭閔指出，若以13期標脫的土地單價平均在7、80萬的水位，如此開發成本，未來房子的建坪單價也將上看7、80萬，台中即將邁入「房價」追上「地價」的窘境。

台中市地政局十三期市地重劃區抵費地標脫列表。圖／台灣房屋提供
台中市地政局十三期市地重劃區抵費地標脫列表。圖／台灣房屋提供
台中市地政局十三期、十四期市地重劃區抵費地標售結果。圖／台灣房屋提供
台中市地政局十三期、十四期市地重劃區抵費地標售結果。圖／台灣房屋提供
台中市地政局十四期市地重劃區抵費地標脫列表。圖／台灣房屋提供
台中市地政局十四期市地重劃區抵費地標脫列表。圖／台灣房屋提供

台中市 房價 重劃區

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