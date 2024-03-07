123筆僅標出48筆…台中13、14期抵費地標售 溢價率約7%

台中市政府上午標售第13期大慶市地重劃區，以及第14期美和庄市地重劃區抵費地，總計標售土地123筆，合計面積約2.8萬坪、總底價金額204.65億元，其中僅54筆土地有人投標，標出48筆土地，標脫率約39%，總標脫金額約86.2億元，整體溢價率約7%。

市政府雖進帳86.2億元，但業界認為，整體看來脫標率不算高。地政局人員說，13、14期重劃區首次標售抵費地，因市府開發兩案總貸款金額達220多億元，每年需償還3.68億元利息，因此須依法標售抵費地。而且，訂出的底標都經過地地評會等單位專家共同評定，接近市價，投標結果由市場決定。

至於近期是否還會再標售，地政局人員說，還待進一步研究。另外，此次也與以往不同，現場未公開得標人，官員解釋，這是作業人員共同研議的作法，不影響投標和得標作業。

此次的標售是市長盧秀燕任內最大規模標售案，其中13期標出24塊土地、5602坪，進帳42.2億元。原本預計地王為「昌明段23地號」，也是唯一破千坪土地，底價10.2億元、單價97萬元，卻無人投標。14期同樣標出24塊地，坪數共計5358.9坪，市府進帳43.8億元，其中商業用地相對住宅用地熱門。

為維持公正性，標售過程全程視訊直播。而且取得標單位後，現場勘驗是否符合相關規定。總計接獲72封標書、作廢8封，原因是「未用專用信封帶」、「保證金票據不符標準」，最終標脫48筆土地。

本次標售的單價地王，為14期仁平段328地號土地，標脫單價達每坪101.1萬元，高於底價85.3的18.5%。總價地王則由14期榮德段88地號土地奪下，得標總價逾6.4億元，換算單價也達百萬之譜，不論單總價，均創下榮德段的區段新高。

13期住一之三的「昌明段106地號」243.9坪土地，以每坪單價99.9萬元、總價2.4億元標出，衝出13期標售新地王價，推測應為周邊建商整合鄰地而出手。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該址為文心南路、文心南七路與大墩南二街的三面臨路方正土地，且距離捷運豐樂公園站、萬坪豐樂雕塑公園都不遠，立地條件佳，使該地躍居13期的單價地王。

他說，13期與14期均為台74線環內的精華重劃區，關注度頗高。但由於開標前夕引發社會輿論，加上本次不乏土地型態狹長的標的，部分方正土地的底價也與市價無異，因此投標狀況不算熱絡。雖然仍有部份精華標的衝出區段高價，但整體溢價率不到1成，跟先前幾次標售相比，溢價表現顯得低調。