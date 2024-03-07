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花旗銀行推動女性平權 女性員工占比逾七成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
花旗台灣Citi Women’s Network安排同仁至蘆葦女力社會企業進行志工服務。圖/花旗提供
花旗台灣Citi Women’s Network安排同仁至蘆葦女力社會企業進行志工服務。圖/花旗提供

3月8日國際婦女節即將來到，花旗銀行今日發布女性就業最新統計指出，截至今年2月底，花旗台灣女性同仁占全體員工70.5%，領先業界女性員工平均六成的占比，同時，女性協理至執行總監占比為63.4%，女性執行總監占比為91.7%。

花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示，以上數據具體說明，花旗致力於倡議多元化、平等及包容（DEI）價值，已持續落實在每日的營運面上，讓多元化更上層樓。他進一步說明，花旗深信「包容」在花旗各組織層面上，是不可或缺的元素；而「平等」則提供每位員工公平的工作與晉升機會，花旗非常重視創造能讓同仁充分參與、發揮潛能的工作環境。

花旗銀分析，台灣女性的勞動參與率51.5%，低於鄰近國家新加坡(61.1%)、日本(53.5%)、韓國(53.3%)，女性懷孕生產後的離職率是最主要的原因。為讓女性同仁在生產前中後，無後顧之憂，花旗提供優於勞基法規定的休假制度，包含產假16周、陪產檢及陪產假4周，更特別提供收養假4周，大幅優於國內勞基法規定，讓生、養育下一代，不再是女性職涯發展的阻力，而是助力；不僅如此，同志員工也可以申請婚假、陪產檢及陪產假或家庭照顧假，徹底實踐職場平權。

花旗

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