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台中13期、14期抵費地開標 標脫率近4成、進帳86.2億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中14期重劃區示意圖。圖／台灣房屋提供
台中14期重劃區示意圖。圖／台灣房屋提供

台中市地政局7日辦理13期、14期市地重劃區抵費地標售開標，此次共釋出123筆標的，合計總面積約2.8萬坪，總底價達204.6億元，共54筆土地有人投標，總計吸引72標封，但9標封因不符規定作廢，故有效標封為63標，最終順利標脫48筆土地，標脫率約39%，標脫總金額約86.2億元，整體溢價率約7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此次土地標售一口氣釋出上百筆土地，規模為台中近年之最，且13期、14期均為台74線環內的精華重劃區，因此關注度頗高。

不過，由於開標前夕引發社會輿論，加上此次不乏土地型態狹長的標的，部分方正土地的底價也與市價無異，因此投標狀況不算熱絡，雖然仍有部分精華標的衝出區段高價，但整體溢價率不到1成，跟先前幾次標售相比，溢價表現顯得低調。

此次標售的單價地王，為14期仁平段328地號土地，標脫單價達101.1萬元；總價地王則由14期榮德段88地號土地奪下，得標總價逾6.4億元，換算單價也達百萬之譜，不論單總價，均創下榮德段的區段新高。

台灣房屋興安特許加盟店店東邱正雄指出，14期的仁平段，緊鄰發展成熟的11期熱鬧商圈，可同時享有重劃區遠景與既有的鬧區機能，且328地號為容積率較高的商五用地，同區段相同地目的最高單價可達106萬元，因此此次標售的價碼符合行情，加上該筆土地依傍麻園頭溪水岸綠地，使其成為本次標售單價王。

至於單總價都改寫區段新高的榮德段88地號，同樣為容積率較高的商業區土地，且該地為形勢方正的角地，又鄰近即將動工的台中巨蛋，未來發展性可期，因而吸引投資人積極搶進。

首度標售的13期重劃區雖無土地突破百萬元單價，但昌明段106地號土地，標脫單價99.9萬元，已直逼百萬元門檻，同時也改寫13期重劃區的土地單價新高。

陳定中表示，締造13期地價新高的昌明段106地號土地，為文心南路、文心南七路與大墩南二街的三面臨路方正土地，且距離捷運豐樂公園站、萬坪豐樂雕塑公園都不遠，立地條件佳，使該地躍居13期的單價地王。

資料來源／台灣房屋
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溢價 重劃區

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