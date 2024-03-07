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東煒商用事業 X DHL 攜手打造「北台灣半導體頂規物流園區」

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
東煒國際物流園區打造廠區四大亮點，包含：建物智慧監控系統、太陽能光電系統、領先業界的挑高與載重、和完善消防設備與安全管理。圖為太陽能發電示意圖／聯合報系資料照片
東煒國際物流園區打造廠區四大亮點，包含：建物智慧監控系統、太陽能光電系統、領先業界的挑高與載重、和完善消防設備與安全管理。圖為太陽能發電示意圖／聯合報系資料照片

耗時近4年、投入近20億元的桃園大園「東煒國際物流園區」主打地利優勢結合智能倉儲，加乘建築安全管理、全方位強化半導體供應鏈韌性，今(7)日舉行落成典禮，正式宣告於2024首季落成營運。

東煒建設以清水模建築美學著稱，近年來積極拓展營運觸角，從土地開發、設計規劃、施工營造到維護修繕，導入一條龍的建築整合服務，持續深化東煒商用事業體佈局。

位處海陸空交通樞紐，8200坪的廠房面積，整合再生能源與永續智能管理，打造廠區四大亮點，包含：建物智慧監控系統、太陽能光電系統、領先業界的挑高與載重、和完善消防設備與安全管理。由全球合約物流服務領導供應商－DHL敦豪供應鏈承租運營，「東煒國際物流園區」將成為其在北台灣最大的倉儲據點，並透過加速推動數位化，為半導體產業提供兼具地利優勢與智能倉儲的物流解決方案。輔以園區內的綠電管理與再生能源設施，協助企業實現永續發展目標，同時亦與DHL實踐綠色物流的目標一致。

平均樓層挑高超過7米，一樓更是領先業界挑高將近10米；每平方米1200公斤超高承載設計，創造多元彈性應付半導體多樣的零組件、產線設備與成品倉儲。在硬體佈建上，全棟採用4K高畫質錄影設備，提供廠區24小時安全監控；使用智能監控系統，隨時關注建物健康，輔以高安全係數建材與完善消防設備，有效避免火災損害的發生；預留空調機房及設備空間、設置大型吊裝口所需設備平台，更有安全設備與供電的增設選項。以交通為利基，加乘安全、穩定、高機動性的優勢，「東煒國際物流園區」結合DHL所具備的半導體領域專業物流知識與服務，攜手打造劃時代的高規倉儲，有效為半導體產業全方位強化供應鏈韌性=.

東煒公司強調，接軌國際減碳趨勢，以綠色經營為目標，「東煒國際物流園區」亦採永續建築設計，外牆節能上能有效降低室內溫度3~4度；採用的智能監控系統，也能有效管理建物能源消耗情況；打造循環經濟，設置太陽能光電系統，讓近萬坪的園區不但擁有綠電憑證，更透過一系列的「永續智能管理」，帶動物流及半導體企業共同淨零轉型，一步步實踐ESG永續價值。

半導體 太陽能

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