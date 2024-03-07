搶進低價區！ 2023全台前三大交易行政區 全部2字頭

有巢氏房屋根據實價登錄2023年中古屋交易資料，盤點全台房市交易前五大行政區，桃園區、中壢區以二字頭房價吸引雙北市通勤人口入住，加上重劃區建案不斷推出，帶動兩區年成交量直逼3,500件排名前二；新北市淡水區以3,100件排名第三，前三名目前均價都是二字頭。

桃園市桃園區以年成交3,453棟排名2023年全台中古屋交易量第一名，有巢氏房屋桃園經國特區加盟店東張克強指出，桃園市擁有32個工業區，數量位居全台第二，提供大量就業機會，而早期發展的火車站區域生活機能完整，成為在地人買房重點區域。

此外，桃園區擁有多個新興重劃區，提供大量住宅，加上近年來雙北市房價持續上漲，桃園的2字頭房價讓許多購屋族選擇移居、再通勤到台北上班，尤其 TPASS 上路後，首購、換屋、通勤等族群造就當地房市需求量穩定，也推升桃園區的房市交易量。

以60棟差距而名列全台行政區交易量第二名的中壢區，屬於南桃園的核心地區，有巢氏房屋中壢 SOGO 加盟店長黃浩倫表示，中壢區生活機能便利，擁有機捷、火車站，吸引南桃園鄰近行政區居民入籍。區域內的青埔高鐵特區，近年來不斷推動重大建設，從無到有打造類似於淡海新市鎮的全新商圈，且平均每坪26.8萬的中古屋成交價，更是吸引大量雙北通勤族入住的關鍵因素，商業建設步上軌道後後勢看好。

淡水區為雙北市2023年成交量最高的區域，成交量達3,135棟，有巢氏房屋淡水台北灣加盟店長陳韋蒔表示，交易量主要集中於淡海新市鎮部分，從淡海輕軌建設到通車以來，該區已經過近15年的發展，目前生活機能逐漸步上軌道，加上淡水行政中心設址於此，使該地人口數不斷攀升。

此外，預計2025年完工的淡江大橋、及2029年完工的淡北道路交通建設，有望改善淡水區往返雙北市區的交通問題、縮短通勤時間。單坪成交均價27.1萬，也讓許多預算不充裕的青年首購族群提早卡位，帶動交易量攀升。

板橋區則以2,610棟年成交量、搶下第四名。板橋為新北市人口數最多的行政區，一直是新北市房市交易熱區，加上新北行政中心坐落於此，板橋車站擁有「五鐵共構」的樞紐地位，使得該地行政、文教、交通資源豐富齊全，加上影城、百貨公司、購物中心等商業設施群聚，雖然中古屋均價來到每坪53.3萬，仍讓房市交易量名列前茅。

全台第五名熱門行政區，由台中市北屯區以年成交2,551棟拿下。有巢氏房屋台中松竹富騰加盟店長顏弘姍指出，作為中部最大城市，台中市近年來不斷吸引周遭城市人口移入，北屯區近年多項重大建設像是漢神洲際購物中心、巨蛋體育館、交流道等工程如火如荼進行，房價雖然有明顯漲幅，但仍持續吸引人口移入置產。

除了14期、水湳經貿、捷運機廠特區等多個新興重劃區外，北屯也有捷運、洲際棒球場等重大建設，還有大型商場進駐。此外，台74號快速道路全線通車後、北屯交通更顯便利，也帶動部分中科的通勤人口入住。