王品龍蝦季重磅回歸 穿旗袍、龍袍或黃袍用餐免費吃龍蝦

王品（2727）推出金龍年龍蝦大禮包，四大中餐品牌即日起到5月31日，「享鴨 」、「莆田」、「丰禾台式小館」及「朝粥幫」推出12道龍蝦大餐，讓饕客吃個痛快。即日起到4月30日，內用多人套餐即可用799元加購原價1280元品牌限定龍蝦料理、再送1,500元現金抵用券。全桌顧客穿旗袍、龍袍或黃袍用餐，消費多人套餐就招待龍蝦一隻，每日每店數量有限、需提前電話預約。

此外，3月11日-3月14日連四天於下午四點，四大中餐品牌將在王品瘋美食App，分別狂撒共8000張龍蝦折扣券，鐵粉有機會能免費吃龍蝦一隻，折扣券限平日中午內用消費多人套餐兌換。

王品集團重視食品安全、為顧客的健康嚴格把關，所用的辣椒粉都通過SGS及歐陸食品科技檢驗，不含蘇丹紅。這次龍蝦季中餐生力軍「朝粥幫」，以創意端出酸湯龍蝦貓耳麵，以龍蝦搭配酸白菜、泡椒熬煮湯底，提升醬汁鮮美，佐貓耳麵吸附飽滿湯汁，入口酸辣又開胃。必嚐的還有金湯白玉龍蝦球，用蝦子熬煉的金龍高湯，煨煮白玉蘿蔔，疊上肥美龍蝦肉，鮮甜美味一吃就愛上。

台菜12強「丰禾」，妙蒜高昇海龍皇運用蒜頭、蒜苗、辣椒爆香，再與香Q年糕、新鮮龍蝦裹附特調醬汁大火翻炒，香氣四溢超下飯。老饕最愛的還有蒜香金椒焗龍蝦，主廚以黃燈籠辣椒、南瓜泥調製金椒蒜蓉醬，覆蓋龍蝦肉蒸煮，龍蝦保有鮮甜又帶點辛香，豐富味蕾享受。

新加坡米其林一星「莆田」推出松露龍蝦綠蘆筍，選用時令綠蘆荀入黑松露拌炒，搭配龍蝦、米餅享用滋味清爽。芙蓉蟹黃龍蝦球則以蛋黃與老母雞湯，搭配鮮美龍蝦蒸煮，並加入蟹黃蟹肉，吃來香醇濃郁。

「享鴨」打造金絲龍蝦球佐青檸幕斯，先以金絲酥鋪底，堆疊青檸慕絲、季節水果、龍蝦肉，最後再點綴魚子醬，增添奢華感。火焰XO醬龍蝦以獨門XO瑤柱醬拌炒龍蝦和多種鮮蔬，十分香辣過癮，上桌時炙燒橙酒打造華麗火焰秀，極富視覺享受

此外，即日起到4月30日，內用點多人套餐能以799元加購龍蝦餐、再加送1,500元現金抵用券。呼應金龍年主題，四大品牌也推出，全桌顧客穿旗袍或黃袍用餐，消費多人套餐贈龍蝦一隻，每日每店名額有限，請盡早預約。3月11日-3月14日活動期間，每日一個中餐品牌、下午四點將在王品瘋美食App，狂撒2,000張龍蝦折扣券，連續四天總計發出8,000張。其中以3月11日「朝粥幫」撒免費吃龍蝦券最優惠，其他品牌也祭龍蝦五折券。