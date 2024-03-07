「芯創富未來」半導體投資論壇報名中 專家傳授第一手投資芯契機

AI熱潮在全球持續延燒，誰才是AI領域的大黑馬？中國信託投信訂3月12日晚上於中油大樓國光會議廳舉行「芯創富未來」半導體投資論壇，邀請重量級半導體產業分析師暨聚芯資本管理合夥人陳慧明及中信上游半導體（00941）經理人葉松炫，暢談全球半導體關鍵脈動及策略，期望協助投資人提前卡位上游半導體的投資契機。

人工智慧（AI）技術快速發展，為半導體產業帶來新的成長動能，市場高度期待半導體產業可望大放異彩。2024開春重磅登場的「芯創富未來」半導體投資論壇，特別邀請重量級人物陳慧明深入淺出地分析全球半導體成長關鍵，再由葉松炫接力分享上游半導體ETF投資新思維，讓與會民眾一次洞悉半導體未來應用科技趨勢發展及如何精準掌握投資機遇。

論壇下半場也會進行二位講者的焦點對談，深入剖析中長期半導體發展的助力與挑戰、地緣政治下半導體產業的機會競合與風險，以及布局半導體供應鏈的投資建議，期許在2024年半導體市場迎來春燕的時刻，透過與專家面對面的交流機會，協助投資人提前洞悉投資致勝之道。

「芯創富未來」2024半導體投資論壇

日期：2024/3/12

時間：19:00-21:00

地點：中油大樓國光會議廳（台北市信義區松仁路3號）

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