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台中首件捷運宅標售第二發 業者：社區成交價站上5字頭

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市第一件捷運宅「冠德文心綻」，成交均價站上5字頭。圖／交通局提供
台中市第一件捷運宅「冠德文心綻」，成交均價站上5字頭。圖／交通局提供

台中市首座捷運宅「文華高中站」，即日起至5月7日第二批12戶公告標售，面積42坪至65坪不等，標售底價含車位約在1785萬到2995萬之間。「冠德文心綻」第一次標售結果，14戶全數由半官方色彩的「台灣金聯」得標，標脫單價約50.7~59.5萬元，大手筆標下共構宅引發不少討論。

房地產業者指出，「冠德文心綻」是台中首件捷運共構聯開案，鄰近七期、水湳經貿園區兩大城市核心區，近一年該社區的成交均價站上5字頭。

交通局長葉昭甫表示，這處捷運宅是台中市捷運土地開發場站的領頭羊，首件引入公共運輸導向開發模式，透過民間與政府合作，共同開發土地，除了地段絕佳，還有捷運宅「到站即到家的優勢」。

交通局說明，台中捷運綠線共構宅位在「文華高中站」，地上28層，地下6層，規劃多樣化公共設施。

捷運 金聯

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