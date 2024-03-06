長榮航空日本第九大航點桃園－愛媛今啟航

長榮航空（2618）桃園－愛媛松山今天啟航每週 126 班直飛日本 9 大航點，愛媛知事中村時廣感謝長榮航空充分理解愛媛縣推廣城市之美的決心並決定復航愛媛-松山航線，吸引外國旅客來訪愛媛縣，讓更多的旅客前來愛媛，除了增加愛媛的知名度，期待對縣內經濟帶來活力。

長榮航空今（6）日桃園－愛媛松山直飛航班正式啟航，提供每周2班的飛航服務，並於3月20日至4月30日增為每周4班，以滿足旅客赴日賞櫻需求。為歡慶此次啟航，分別於桃園國際機場及日本愛媛縣松山機場舉行啟航活動及儀式；除了客艙內添置蜜柑狗狗的可愛抱枕及頭墊紙外，也特別為旅客準備了「長榮航空多功能旅行貨幣包」，一起送給今日往返桃園-愛媛松山的幸運旅客。

班機一抵達愛媛松山機場，旅客就感受到當地的熱情歡迎，愛媛縣廳中村時廣知事及「蜜柑狗狗」和「嘉明君」親自前往迎接總經理孫嘉明及所有旅客，旅客開心的爭相合影，愛媛縣廳還特別致贈當地特色點心，祝福旅客展開精彩的旅程。現場中村時廣知事與總經理孫嘉明也互贈愛媛吉祥物蜜柑狗狗及長榮航空飛機模型，象徵雙方緊密合作的良好情誼。

愛媛縣廳為歡迎長榮航空飛航愛媛松山，特別於愛媛機場舉辦慶祝儀式，由中村時廣知事與長榮航空孫嘉明總經理共同主持，邀請台北駐大阪經濟文化辦事處陳振宗副處長、台灣觀光協會大阪事務所洪維良所長、愛媛縣議會高山康人議長、松山市野志克仁市長、愛媛縣內市長會武智邦典會長、國土交通省大阪航空局松山空港事務所神戶貴由空港長、愛媛縣商工會議所聯合會福井琴樹專務理事，以及松山空港公司清水一郎代表取締役社長等貴賓到場，共同拉彩球慶祝。